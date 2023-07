Jak dlouho můžete uchovávat potraviny v mrazáku? Některé rok, jiné jen pár dní

Máte plný mrazák potravin? A víte, že tam nevydrží věčně? Každý druh potraviny je možné skladovat mražením jen po omezenou dobu. Nikdy však ne déle než jeden rok. Co smí zůstat v mrazáku 12 měsíců a co jen pár týdnů?

Zdroje: www.santemagazine.fr, www.jaktak.cz, www.prozeny.cz

Mražení je tak populární!

Mražení je jedním z nejoblíbenějších způsobů skladování. Je to rychlé, ale bohužel to něco stojí. Nejenže musíte mít mrazák, ale ten navíc potřebuje i elektřinu. Nejde tedy o nejlacinější nebo nejskladnější způsob, ale zato je efektivní a potraviny uchované mražením někdy ztrácejí na své kvalitě jen málo. Pokud ovšem nejsou v mrazáku příliš dlouho.

Co všechno můžete mrazit? To vám napoví příspěvek z kanálu Zachraň jídlo.

Bohužel, ani mražené nevydrží věky

Uchovávat potraviny však nejde do nekonečna. Teoreticky tedy ano, ale dlouhodobě zmražené potraviny ztrácejí na kvalitě. Ztrácejí totiž chuť i texturu či některé nutričně zajímavé látky. Překročením doporučené délky mražení může docházet také k oxidaci a ranému kažení potravin, případně kontaminaci dalších uskladněných potravin.

Mražené potraviny mohou být syrové i tepelně zpracované, dobře zabalené a ideálně také dobře čitelně označené. Popisek by měl obsahovat nejen obsah balíčku, ale také měsíc a rok, kdy došlo ke zmražení.

Maso a masné výrobky je při mražení třeba rozlišovat podle zpracování i obsahu tuků. Zdroj: Profimedia

Jak dlouho mohou potraviny zůstat v mrazáku?

Syrové maso a drůbež je možné skladovat půl roku až rok. Nicméně je třeba hledět také na to, zda je maso libové, prorostlé či vyloženě tučné. Bohužel tučná masa i ta silně prorostlá se kazí a degradují dříve. Doporučuje se proto mrazit je nejvýš 2 měsíce. Také mleté maso se má spotřebovat za měsíc až dva po zmražení.

Uzeniny by měly zůstat v mrazáku jen 1 až 2 měsíce, rychleji totiž degradují na chuti a pevnosti.

Ryby podléhají degradaci také poměrně rychle a mražení je možné 3 až 6 měsíců. Ryba by měla být vykuchaná, očištěná a ideálně i naporcovaná. Rybí maso se totiž může rozpadat a blátovatět. Pozdější manipulaci si zjednodušte, jak jen je to možné.

Ryby můžete mrazit 3 až 6 měsíců, ale rozhodně je napřed očistěte a vyvrhněte. Zdroj: Shutterstock.com

Zelenina a ovoce se smí skladovat v mrazáku podle druhu a způsobu zpracování mezi 8 až 12 měsíci. Velmi šťavnaté plody bývají k mražení nevhodné a je nutné počítat s tím, že budou po rozmražení rozměklé a vodnaté. Některé zeleniny je vhodné připravit na mražení blanšírováním. Rozhodně se hodí rozdělení na menší kusy nebo nakrájení nadrobno. Drobné ovoce se doporučuje prosypat cukrem.

Houby je možné mrazit až jeden rok. Čerstvé bylinky také, i u nich je nejvhodnější pokrájení na požadované použitelné kousky.

I když je možné mrazit i hotová jídla, neměli byste je nechat zmražené déle než jeden měsíc. Do mrazáku se dávají uzavřené krabičky nebo sáčky až po jejich vychlazení při pokojové teplotě.

Pečivo je vhodné mrazit maximálně jeden nebo dva měsíce, máslo ale vydrží dokonce půl roku.

Měkké sýry vydrží maximálně 1 až 3 měsíce, tvrdé tučné sýry je možné mrazit až 6 měsíců.

Také pamatujte na to, že rozmrazování jakýchkoli potravin by mělo být pomalé. Především masa by měla být okamžitě zpracovaná.

Opětovné mražení se nedoporučuje a je považováno za zdravotně rizikové.