Kompoty jsou naprosto ideální variantou, když máte doma fůru ovoce, které nestihnete zkonzumovat. Jak dlouho ale vydrží domácí kompoty? Možná déle, než jste čekali, podívejte se.

Někdy se stane, že se na vaší zahrádce zrodí více zeleniny a ovoce, než jste čekali. To je samozřejmě skvělá zpráva. Ale co dělat, když je ovoce či zeleniny více, než byste zvládli zkonzumovat? Odpověď je jasná, udělejte z nich kompot. Kompot je naprosto ideální variantou, a dokonce má i řadu výhod pro vaše zdraví. Ale jak dlouho lze takový kompot uchovávat?

Youtube video, jak udělat kompot, najdete na kanále Toprecepty:

Zdroj: Youtube

Domácí kompot

Kompot může mít řadu výhod pro vaše zdraví. Zaprvé obsahuje méně kalorií. Když máte, například po obědě, chuť na něco sladkého, ovocný kompot je zdravá volba. Ano, obsahuje nějaké ty kalorie, zhruba 200 až 400 kilojoulů.

To je ale o tisíc kilojoulů méně, než má například jeden kus sladkého pečiva. Další obrovskou výhodu kompotu je, že podporuje trávení. Po těžkém obědě či večeři si tudíž můžete dát kousek kompotu, jehož vláknina podporuje práci žaludku a střev.

close info Shutterstock zoom_in Konzumace ovocných kompotů je velice zdravá.

Kompoty jsou také skvělým prostředkem k hubnutí. To je díky již zmíněné vláknině. Vláknina, obzvláště v ovocných kompotech, je skvělá na zvyšování objemu stravy a rychlejší pocit sytosti, i bez energetického příjmu. Díky tomu vám kompot pomůže zahnat hlad, pomůže vám s polykáním hutnějších pokrmů, zvýší pocit nasycení, a ještě k tomu vás příjemně osvěží.

Jak dlouho vydrží domácí kompot

Pokud chcete mít ze zavařených potravin dobrý požitek, určitě je neuchovávejte několik let. Čím déle máte kompot v zavařovačce, tím více se potravina mění jak fyzicky, tak chemicky. To znamená, že ztrácí barvu, chuť a mění se vůně a konzistence.

Pokud tedy nechcete po otevření zavařovačky místo krásného jahodového kompotu nahnědlou kyselou patlanici, je ideální kompot spotřebovat do dvou let. Tak dlouho jej můžete mít v zavařovací sklenici, aniž byste ji otevřeli. Jakmile však odejmete víčko, je důležité, abyste kompot spotřebovali co nejdříve, jinak se zkazí.

