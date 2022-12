Tato zákoutí toalety téměř nikdo nečistí a škodí si: Chytré tipy ulehčí práci

Toaleta je poměrně frekventované místo. Proto je potřeba ji udržovat v čistotě. A když prostor ještě podpoříte vůní, bude dvakrát tak příjemnější.

Čistit záchod je řehole. Ale udělat se to musí. I když dnešní technika vám pomáhá seč může. Kromě klasického splachování a používání hygienické štětky jsou tu i záchodová prkénka, která designéři navrhují tak, aby odpuzovala případný prach a nečistoty. A nejen to.

Hladký povrch těchto chráničů sanity dělá ještě jednu velkou službu – odpuzuje případné bakterie. Podle výzkumu vědců z Arizony je tak záchodová mísa kolikrát čistější než klasický kuchyňský dřez nebo houbičky na nádobí. Nicméně i tak si zaslouží vaši péči.

Chlór může záchod poškodit

Podle vědců by se měl záchod mýt alespoň jednou týdně. Na tuhle práci si vždycky vezměte gumové úklidové rukavice, které vaši pokožku ochrání před případnými bakteriemi a alergií na chemické přípravky. Většina lidí používá na čištění záchodu cokoliv, co jim přijde pod ruku nebo co mají ve slevě v obchodě. A to je chyba.

Většina záchodových mís má smaltovaný nebo glazovaný povrch, na který by v žádném případě neměli přijít saponáty obsahující chlór. Proto při volbě „WC čistidel“ vždycky sledujte, jestli ve složení není náhodou kyselina chlorovodíková (solná) nebo chlornan sodný. Obě tyhle směsi totiž narušují povrch záchodové mísy a umožňují usazování moči. Tak pozor na to!

Mnohem bezpečnější variantou jsou přípravky s obsahem kyseliny mravenčí nebo octové. Po jejich aplikaci je potřeba zhruba 10 minut počkat, aby měly čas důkladně působit a zbavily tak WC bakterií a nečistot.

Na mytí záchoda používejte přípravky bez chlóru. Zdroj: Profimedia

Začněte spláchnutím

Nejvíce bakterií je na třech místech:

uvnitř toaletní mísy

ve vnitřním splachovacím kruhu

na sedátku

Proto se při uklízení zaměřte právě na tyhle tři části. Očistnou akci toalety začněte obligátním spláchnutím. Nezapomeňte přitom sklopit víko, abyste zamezili zbytečnému potřísnění okolí záchodu vodou. Poté co nejblíže k okrajům mísy nastříkejte čisticí prostředek a nechte působit co nejdéle.

Raději než houbičku použijte ubrousky

Nastříkejte čisticí prostředek na papírovou utěrku a postupně umyjte horní část nádrže, splachovadlo, oční strany nádrže, víko a celou zbývající vnější část záchodové mísy. Pokud tam dosáhnete, určitě setřete i zadní část záchodu, kde často bývá prach a různé nečistoty. Uklízecím oříškem bývají různé šrouby a spoje, které ale hravě očistíte pomocí saponátu a starého zubního kartáčku.

Na čištění toalety používejte namísto houbičky spíše ubrousky na jedno použití. Zdroj: Profimedia

Nezapomeňte na vnitřní stranu prkénka

Záchodové prkénko je bohužel věc, kterou bohužel sdílíte nejen s členy domácnosti, ale i s návštěvou. Proto je dobré ho pořádně vypulírovat. Nejdříve ho zvedněte a vnitřní stranu prkénka, stejně tak i okraj mísy, postříkejte saponátem a znovu setřete. Stejnou péči věnujte i „sedací“ části záchodového prkénka. Máte hotovo? Pak se vrhněte na záchodovou mísu.

Hrátky s coca colou a octem

Vnitřek záchodové mísy máte ošetřený saponátem, teď stačí se zaměřit na další části. Zejména vypouštěcí otvor, který je potřeba vydrhnout saponátem a štětkou. Nakonec vydrhněte celou mísu zevnitř, přiklopte víko a spláchněte.

Někdy se stane, že se na záchodové míse vytvoří narezlé skvrny. Tuhle nevítanou „ozdobu“ odstraníte jednoduše kartáčkem a jedlou sodou. Pokud chcete, můžete vyzkoušet do WC přes noc nalít plechovku coly nebo skleničku octa. Obojí by mělo usazenou nečistotu rozpustit.

Štětkou důkladně vyčistěte okraje mísy. Zdroj: Profimedia

Nikdy nepoužívejte houbičky opakovaně

Nikdy při úklidu toalety nepoužívejte houbičky, zbytečně nasají bakterie, které se pak množí a „roztírají“ po sanitě. Daleko lepší je využívat papírové nebo WC utěrky na jedno použití.

Obložené sedátko

Spousta z nás nerado používá veřejné toalety. Proto na cizích záchodech používají trik, kdy před usednutím na mísu si obloží záchodové prkénko papírem. Děláte to také? Pak s tím přestaňte. Papír má totiž na rozdíl od záchodové prkénka, drsnější strukturu a bakterie se pak na něj přilepí jako vosa na med.

Pozor na toaletní papír

Stejně riskantní je i přítomnost toaletního papíru v blízkosti záchoda. Proč? Při každém spláchnutí totiž do vzduchu unikají bakterie, které papír nasaje a vstřebá. Proto před spláchnutím raději sklopte víko záchodu nebo toaletní papír uskladněte jinde.

Zdroje: www.eurozpravy.cz, www.prozeny.cz