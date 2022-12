Jak využít polystyrénové obaly z fast foodu: Zasaďte do nich česnek

Mít doma česnek, je jako mít doma malý poklad. Vyzkoušejte jednoduchý geniální trik a grál zdraví můžete mít po ruce celý rok. Nepotřebujete k tomu nic víc než pár polystyrenových mističek z fast foodu.

Česnek je naprosto právem jedním z nejvíce opěvovaných druhů zeleniny. Nejenže se bez něj v kuchyni neobejde takřka žádná hospodyňka po celém světě, navíc je štiplavý král mezi zeleninou ceněn pro své blahodárné účinky na lidský organismus. Doma ho není nikdy dost, proto možná oceníte návod, jak si česnek jednoduše vypěstovat.

Česnek: Štít imunity

Snad žádná zelenina si nevysloužila tolik superlativ ve spojitosti s naší imunitou jako právě česnek. Právem. Bělavé stroužky česneku podle vědců skutečně působí jako přírodní antibiotika, ovšem oproti těm z lékárny celkově posilují imunitní systém a nemusíte se bát, že by vám užívání česneku narušilo střevní mikroflóru. Jeho síla se uplatní i při nachlazení či bolestech v krku, vždyť kdo by neznal medový sirup s česnekem užívaný při nachlazení. A to není zdaleka všechno, co král kuchyně umí.

Sirup z česneku a medu vám pomůže proti nachlazení. Zdroj: shutterstock

Česnek na srdce

Česnek jídlu dodá šmrnc a tělu sílu. Má protizánětlivé účinky a je často konzumován také jako pomocník v boji proti kardiovaskulárním onemocněním, neboli potížích se srdcem a krevním oběhem. Dokáže poměrně efektivně snížit riziko aterosklerózy (onemocnění cév), ředí krev, čímž brání tvorbě sraženin a může mít vliv i na krevní tlak. Hovoří se o něm jako o pomocníku, jenž pomáhá předcházet infarktu myokardu a mrtvici.

Proti rakovině i stáří

Pravidelná konzumace česneku může organismus uchránit před vznikem rakoviny. Allylsulfid vyskytující se v česneku má bránit látkám přeměňujících se na karcinogeny. Velmi pozitivní vliv má česnek i na mozkové funkce. Zabraňuje destrukci mozkových buněk a oddaluje jejich stárnutí.

Imunita, mozek, srdce a cévy, všechno to česnek příznivě ovlivňuje. Zdroj: shutterstock

Vždy po ruce

Kromě zdravotních benefitů česnek nabízí i široké využití v kuchyni, proto se vyplatí jej mít doma vždy v zásobě. Ovšem sehnat dobrý česnek, který má říz, může být nadlidský výkon. I proto možná oceníte návod, jak si jej vypěstovat sami.

Podívejte se na video, není to nic složitého:

Potřebovat budete jen vyšší bílé polystyrenové misky s víčkem a pár drobností. Začněte tak, že do víčka vyříznete kolečko o průměru padesátikoruny. Takto si připravte několik misek, dle toho, jak velkou zásobu česneku chcete mít a zda budete dál česnek pěstovat doma, na balkoně, nebo na záhoně.

Palice česneku zbavte vrchních slupek tak, aby byly vidět jednotlivé stroužky. Palice ale nechte vcelku a každému stroužku zvlášť seřízněte špičku. Začistěte i spodní stranu, zbavte česnek kořínků. Vespod by mělo zbýt čisté kolo, malinko můžete seříznout i stroužky zespodu tak, jak vidíte na videu.

Naklíčit můžete česnek i ve sklenici s vodou. Zdroj: shutterstock

Pravidelně měňte vodu

Každou polystyrenovou misku naplňte po okraj vodou a přiklopte víčkem, ovšem pozor, víko dejte obráceně. Do každé díry na víčku posaďte upravenou palici česneku, měla by se zespodu dotýkat vody.

Po dvou dnech začne česnek znovu pouštět kořínky. Zhruba po pěti dnech je dobré vodu vyměnit. Po deseti dnech je česnek připravený přemístit na záhon. Jednotlivé stroužky od sebe oddělte a zasaďte do předpřipraveného záhonu, kde česnek potřebuje svůj čas, aby vás odměnil svým bohatstvím.

Nemusíte jej nutně dávat na záhon, zajistěte mu výživnou půdu a rozesaďte do většího květináče či truhlíku. Zdroj: shutterstock

Česnek můžete pěstovat i doma na parapetu

Česnek nedávejte na záhon, kde jste jej pěstovali před tím, nemá to rád. Stejně jako mu nesvědčí prohnojená půda chlévskými hnojivy. Rozesaďte česnek asi deset centimetrů od sebe, ať má kam růst.

Nemáte záhon? Nevadí, takto připravený česnek můžete pěstovat i na balkoně v truhlíku. V domácích podmínkách zase v květináči či seříznutých pet lahvích na okenním parapetu.

Zdroje: www.youtube.com, cesnek.eu, zeny.iprima.cz, zahradkarskaporadna.cz