5 tajných triků, jak donutit orchidej kvést: Dejte ji na samotku!

Máte dojem, že vaše orchidej jaksi stagnuje a je dlouho bez květů? Máme pro vás několik vychytávek, jak ji donutit kvést a celkově přivést k životu. Paradoxně vám k tomu dopomůže i tma. Jak?

Tyto exotické krásky jsou v posledních letech poměrně oblíbenou pokojovou rostlinou a zdobí nejednu domácnost. Nejkrásnější je orchidej v době květu, kterých si při správné péči můžete užívat opravdu dlouho, u některých druhů i několik měsíců! Po odkvětu se můžete dočkat další tvorby nových výhonů s pupeny opět za několik měsíců. Pokud vám však orchidej nekvete delší dobu, pravděpodobně jí něco schází. Máme pro vás několik tipů, jak a čím ji donutit k opakovanému kvetení.

Správná volba místa

Orchideji, která netvoří květy zpravidla něco schází. Měla by být vždy umístěna tam, kde je dostatek světla, tepla a také vlhkosti. Pozor však na dlouhodobé přímé sluneční paprsky v době, kdy bývají nejsilnější. Nejlépe se orchidejím daří na jihovýchodním nebo jihozápadním parapetu.

Zálivka, jak má být

Orchidej žije ve volné přírodě tam, kde je dostatek nejen tepla, ale i dostatečná vzdušná vlhkost. Neznamená to však, že by si orchidej bažila v příliš mokrém substrátu. Stačí, když ji budete trošku zalévat, a to jedenkrát za týden. Vodu z podmisky, vždy vylijte. A využijte také ověřený tip! Jednou za čas zálivku vynechte a sledujte stav kořenů.

Dokud budou na povrchu čistě stříbrné, zelené po celé délce a jen lehce svrasklé, rostlinu nezalévejte. Jakmile začnou jakoby více vysychat, vraťte se k původnímu způsobu zalévání. Nejlépe používejte měkkou dešťovou nebo alespoň odstátou vodu.

Sestřihněte květní výhonek

Jedním z důvodů nekvetení může být i to, že orchideji neodstraníte stvol, na němž byly květy. Pokud ho však po odkvětu zkrátíte za třetím očkem ostrými nůžkami, jistě se brzy dočkáte bočního květního výhonku, který opět vytvoří květy.

Jakmile tento stonek odkvete, teprve ten původní seřízněte celý. Některý stvol, který po dokvětu neuschne, může opětovně vykvést. Všechny suché výhony vždy odstraňte asi 1 cm od báze rostliny.

Oslaďte orchideji život

Orchidej bývá po odkvětu vyčerpaná a potřebuje pár týdnů klid. Pak ji ale můžete nadopovat. Využít k tomu lze prověřené ingredience, které máte jistě doma! Můžete si připravit roztok z 1 l vody a 1 lžičky cukru, do něhož rostlinu i v květníku ponoříte na 12 hodin. Následně ji ještě vložte asi tak na hodinu do nádoby s obyčejnou dešťovkou.

Dejte ji na samotku do tmy

Pokud je vaše orchidej delší dobu bez známek tvorby nových květů, popožeňte ji k vyhnání nových květních výhonů malou samotkou. Postavte ji na týden do míst, kde není žádné světlo a poté ji opět postavte na její místo.

