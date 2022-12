Proč byste měli utírat vodovodní baterii pečicím papírem? Geniální trik

Trápí vás nevzhledné baterie bez náležitého lesku? Máme pro vás pár užitečných tipů, jak s jistotou dostat vodní kámen z vodovodních kohoutků a nezapotit se u toho.

Čistá a řádně vyleštěná vodovodní baterie je dominantou každé kuchyně i koupelny a nejednu hospodyni její znečištění značně znepokojí. Zpravidla se jedná o usazeniny vodního kamene, mastné skvrny, zaschlé kapky vody, usazeniny od mýdla a případné nečistoty. Pokud chcete, aby vaše baterie byly zase jako nové, zkuste použít ingredience a prostředky, které vám s tím zaručeně pomohou.

Inspirovat se můžete ve videu:

Kde se bere vodní kámen

Vodní kámen je usazenina z vápenatých a hořečnatých solí, které vznikají rozpouštěním ve vodě. Vyskytuje se pravidelně v místech, kde se vyskytuje teplá voda s teplotou do 100 °C. Vždy je lepší zbavit se tohoto nánosu co nejdříve, dokud je povlak ještě jemný. Časem se nános stupňuje a mnohem hůře se odstraňuje.

Časem se nános vodního kamene na baterii stupňuje a mnohem hůře se odstraňuje. Zdroj: Shutterstock

Vodní kámen není pro baterii nevhodný jen z estetického hlediska, ale je také prostředím, kde se drží a množí mnoho nežádoucích bakterií. Pokud se ho nezbavíte včas, může vám vodovodní baterie i značně poškodit.

Je vodní kámen nebezpečný pro lidské zdraví?

Nemusíte mít obavy, protože vodní kámen vašemu zdraví neuškodí. Způsobují ho minerály jako například vápník nebo hořčík, které nejsou lidskému organismu nebezpečné. Pokud vám však teče doma příliš tvrdá voda, nánosy se ve vodovodních trubkách a bateriích dělají ve větším množství a může dojít i k jejich postupnému ucpání. Pusťte se proto do čištění včas a nejlépe s pomocníky, který vám zaručí perfektní výsledek. Které to jsou?

Využijte pečicí papír jako dokonalý čistič vodního kamene. Zdroj: Profimedia

Šampionem je i citron

Skvělým pomocníkem je citron. Stačí ho rozkrojit a otřít rozkrojenou stranou všechna místa na baterii. Čím déle necháte citronovou šťávu působit, tím lépe. Pokud se jedná o silné nánosy vodního kamene, nechte citron působit přes noc až do druhého dne, a to i formou zábalu. Jednoduše namočte do citronové šťávy hadřík a baterii s ním obalte. Druhý den vše opláchněte důkladně čistou vodou a nerezové plochy vyleštěte suchým papírovým ubrouskem.

Využijte i sílu octa, jedlé sody a mouky

Vodní kámen neodolá ani octu. Naneste jej na houbičku a řádně s ní ošetřete všechna místa baterie. Z octa si můžete vytvořit i čisticí pastu. Stačí přidat trochu jedlé sody nebo hladké mouky, a nakonec baterii dočistit jako v předešlých případech.

Trik s pečicím papírem

Tento druh papíru nemusíte využívat jen na pečení, velmi snadno ho lze použít i k úklidu. Výborně totiž funguje na odstraněním vodního kamene. Utrhněte si kousek pečicího papíru a několikrát ho přes sebe předkládejte. Poté s ním nasucho začněte přejíždět po jednotlivých plochách vodovodní baterie a po chvíli uvidíte, jak veškeré nečistoty rychle mizí.

Metodu lze využít všude tam, kde se vyskytují nerezové plochy. Velkou výhodou je i to, že takto očištěné plochy jen tak opět nezvápenatí. Povrch pečícího papíru totiž vytvoří ochrannou vrstvu, takže nové skvrny se nebudou tvořit tak rychle jako obvykle.

