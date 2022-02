Jak doma nablýskat různé druhy kovů: Stříbro, zlato, měď, mosaz, chrom a železo

Občas zatoužíme mít doma všechno nablýskané jako na zámku. Na všechny kovy, ze kterých jsou třeba konvice, kliky nebo podnosy, se sice dají koupit chemická čistidla, ale můžete zkusit použít něco přirozenějšího.

Stříbro

Než ho budete čistit, přesvědčte se, že máte v ruce opravdu celostříbrný šperk. Ne postříbřený, který naopak při čištění zčerná. Ale to, co bylo z pravého stříbra, bude svítit novotou. Nekovovou misku vystelte alobalem, na dno nasypte lžičku soli a půl lžičky jedlé sody a přelijte dvěma deci vroucí vody. Pro zvýšení účinku můžete pár kousků alobalu vložit do vody. Předměty, které jste předtím vyčistili v mýdlové vodě a omyli pod tekoucí, vložte do lázně. Začne čisticí proces, během kterého můžete ucítit zápach sirovodíku. Nechte předměty v lázni deset minut, hodně znečištěné i déle. Po vyjmutí je opláchněte pod tekoucí vodou a utřete dosucha.

Před čištěním zkontrolujte, že jde o celostříbrný předmět. Jen postříbřený prsten po lázni zčernal. Zdroj: Tereza Melicharová

Mosaz

Je to slitina mědi, zinku a dalších kovů. Ne všechny mosazné předměty se musí čistit, u některých je patina žádoucí, ale ty, které čistit chcete, nejdřív opláchněte mýdlovou vodou. Pak je suchým hadříkem utřete dosucha. Připravte si pastu ze šťávy z půlky citronu a dvou lžiček soli, tu naneste na hadřík a jemnými pohyby mosaz vyčistěte.

Zlato

Od prachu a špíny ho omyjete mýdlovou vodou. Pokud se na zlatém předmětu objeví zelené nebo červené skvrny, můžete použít stejnou metodu jako u stříbra. Ale jistější bude zajít za klenotníkem, přece jen jde o zlato.

Chrom

Kromě otření vlhkým hadříkem a vysušení hadříkem suchým můžete k nablýskání také použít jablečný ocet.

Železo

Rez odřete nasucho drátěnkou. Pak předmět ošetřete tekutým voskem nebo lakem, aby znovu nezrezivěl.

Měď

Umíchejte pastu z vinného octa a soli ve stejném poměru, vyčistěte předměty a opláchněte je.

Takhle vypadá čistící lázeň na stříbro. Zdroj: Tereza Melicharová

Zašlé příbory

Ponořte je na deset minut do vody, ve které jste vařili brambory. Škrob z brambor vyčistí jejich matný povrch. Příbory potom vyleštěte hadříkem. Stříbrné příbory můžete vyčistit stejně jako stříbro. Připravte si alobal, mýdlo, sodu, ocet, citron a sůl. Přípravek si můžete víc naředit pomocí horké vody, aby šla lépe dávkovat lázeň.

