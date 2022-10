Většina lidí neví, jak správně hnojit rýmovník. Toto je správný postup

Rýmovník je zajímavá pokojová rostlina, kterou se rozhodně vyplatí pěstovat. Není jen atraktivní svým vzhledem, ale je to léčivka s mnoha blahodárnými účinky. Abyste si ji nepoškodili a dobře vám rostla, je dobré vědět, jak ji správně hnojit.

Rýmovník je teplomilná rostlina z čeledi hluchavkovitých, která údajně pochází z Austrálie. Často je také nazývána mexický eukalyptus, molice, moud nebo kubánské oregano. Známá je hlavně díky svým typicky aromatickým listům, které jsou tlusté a dužnaté.

Při správné péči se dočkáte i zajímavých kvítků, které jsou podle druhu rostliny bílo-růžové, fialové nebo modré. Na pěstování je rýmovník naprosto nenáročný, potřebuje však vždy dostatek světla a mírnou pravidelnou zálivku. U nás se většinou pěstuje Plectranthus argentatus. A protože se jedná o léčivou bylinku, měli byste vědět, jak na její správné hnojení.

Rýmovník je na pěstování velmi nenáročný. Zdroj: Arayabandit / Shutterstock.com

Jak se o rýmovník starat?

Rýmovník je rostlina, která opravdu nevyžaduje nijak zvláštní péči. Aby se vám však krásně rozkošatěla, je potřeba jí pravidelně seřezávat výhony. Díky tomu budou bylině rašit další nové výhonky a nerozroste se vám moc do prostoru. Pokud byste rýmovník nechali volně růst, bude se vyvíjet spíše jako popínavka. Nevýhodou je, že pak směrem od středu žloutne, což moc hezky nevypadá. Takže jestli chcete mít v bytě i hezkou dekoraci, pravidelně rýmovník zaštipujte.

Jak rýmovník využít ke zlepšení zdraví

Bylinku lze používat jako čerstvou, ale i tepelně upravenou. Stačí si utrhnout lístek, promnout ho jemně mezi prsty a zblízka k němu chvíli čichat. Uvidíte, jak vám během chvilky jeho aroma perfektně protáhne dýchací cesty. Stejně tak je možné potřít si vymačkanou tekutinou z listů oblast obličeje pod nosem nebo si lístek srolovat, opatrně jej vložit do každé nosní dírky a nechat působit.

Z rýmovníku si také můžete připravit lahodný čaj. Utrhněte si pár lístků a nechte je chvíli louhovat v horké vodě. Nejenže si na něm pochutnáte, ale díky jeho silicím se vám po několika šálcích spustí rýma a bude se mnohem lépe vysmrkávat. Stejně tak si můžete z rýmovníku vyrobit sirup, anebo hojivou tinkturu.

Jak hnojit rýmovník

Přihnojovat by se měl rýmovník během vegetační doby, tedy od jara do podzimu, a to jedenkrát až dvakrát za měsíc, nejlépe v zálivce. Stačí jen malé dávky. V zimě se rostlina obejde naprosto bez hnojení. Druh hnojiva byste měli zvolit podle toho, jestli budete chtít rostlinu používat jako léčebný prostředek nebo ji mít doma jen jako okrasnou květinu.

Ovšem bylo by škoda jejích léčebných účinků nevyužívat. Pokud budete rostlinu využívat jen k inhalacím, můžete použít běžné hnojivo na pokojové rostliny. V případě, že si z ní budete dělat čaj nebo ji využívat k vaření, je nutné aplikovat jen organické hnojivo pro bylinky.

