Vyhazujete bramborové slupky? Škoda. Skvěle vám poslouží v kuchyni i na zahradě

Ač se stávají zcela běžně odpadem mířícím rovnou do koše, zaslouží si vaši pozornost. Řeč je o slupkách z brambor. Proč byste je určitě neměli vyhazovat a co s nimi?

Zdroje: jakzdrave.cz, www.moje-bydleni.com

Bramborové slupky rozhodně nevyhazujte

Brambory jsou zelenina plná živin a ty by rozhodně neměly přijít vniveč. Hodí se například na výrobu domácího hnojiva a rozhodně také na kompost.

Podívejte se ve videu, co o jejich používání v zahradě říká Chilli farmer.

Jak poslouží bramborové slupky v domácnosti?

Bramborové slupky jsou stejným způsobem použitelné také v domácnosti, respektive hnojivem můžete přilepšovat i pokojovkám. Nicméně se slupkami se i v bytě dají dělat hotové zázraky.

Bramborové lupínky zadarmo

Jedním z nich jsou například bramborové lupínky ze slupek. Na první pohled se to může zdát jako podivná hloupost, ale co na druhý? Pokud brambory před oloupáním dobře omyjete a zbavíte nečistot, pak jsou slupky velmi jedlé a vůbec si nemusíte lámat hlavu s jejich další úpravou. Jsou příhodně tenké, a proto je stačí jen nakrájet na podobně velké kousky a nechat v troubě pěkně vypéct. Výborně to jde také v horkovzdušné fritéze. Při 200 °C to trvá zhruba 10 minut.

Slupky stačí smáčet olejem ve spreji, rozprostřít, aby neležely zbytečně přes sebe a vložit do horké trouby. Bramborová slupka má charakteristikou chuť a dá se říct, že je vlastně zajímavější než klasické smažené brambůrky, navíc jsou slupky také z brambory ta nejzdravější část. Slupky můžete rozhodně také smažit.

Slupky vyšistí komín

Říká se také, že slupky napomáhají uvolnění dehtu. Sušené bramborové slupky spalte v kamnech před příchodem kominíka. Prý by to mělo pomoci s uvolněním nečistot v komíně. Pro tyto potřeby stačí usušit a spálit asi dvě hrsti bramborových slupek den nebo dva před plánovaným čištěním komína.

Namísto strouhanky

Usušené a podrcené slupky můžete použít místo strouhanky. Pokud pomelete slupky na velmi jemný prášek, můžete jej používat také do pečení místo pšeničné mouky.

Bramborové slupky rozhodně nevyhazujte a použijte je v zahradě či domácnosti. Zdroj: shutterstock.com

Bramborové slupky proti šedinám

Odvar z bramborových slupek se používá nejen jako hnojivo, ale také jako šetrná barva na šediny. Na půl litru odvaru budete potřebovat asi hrnek slupek. Po půlhodinovém povaření slupek nechejte odvar vychladnout, sceďte tekutinu a tou si po mytí oplachujte šedivějící vlasy. Už po několikátém užití by měli být výsledky ztmavení patrné. Nutné je však časté opakování oplachů.

Proti otokům a kruhům pod očima

Slupky se používají také proti otokům a kruhům pod očima. Přiložte je na okolí očí a nechejte několik minut působit. Okolí očí zjemní a otoky ustoupí.