Živý vánoční stromeček přinese do domu nejen příjemnou atmosféru, ale i nádhernou vůni. Bohužel s sebou přináší i spadané jehličí. Jak ho nejlépe likvidovat a správně luxovat?

Radost z živého stromečku je i trošku starost, tedy co se týká úklidu spadaného jehličí. Nejde však o nic nezvladatelného, co by vám snad mělo kazit vánoční pohodu a klid. Obzvlášť, když víte, jak si s touto lapálií poradit. Přestože je luxování praktické a rychlé, v případě suchých tvrdých jehliček, byste si měli dát pozor, abyste vysavač zbytečně neponičili. Jak tedy nejlépe postupovat?

Proč s vysavačem na jehličí opatrně

Jehličí ze stromečku je dlouhé, tvrdé a ostré a velice snadno se zapichuje nejen do nečistot v trubici, kde se hromadí a uspává ji, ale podobným způsobem ucpává i vnitřní části vysavače. Nejenže nebude přístroj správně fungovat, ale hrozí i jeho poničení a následná složitá oprava.

Jehličí ze stromku opadává celé Vánoce. Pokud ho nechcete mít roznesené po celém bytě, uklízejte ho pravidelně.

Při vysávání využijte fintu

Důležité je likvidovat spadané jehličí pravidelně a nenechat jej na zemi zbytečně hromadit. Vysávání je rychlý a jednoduchý způsob, ale jen při dodržování zásady, díky níž se vysavač zbytečně neporoucháte. Tajemství finty tkví v použití správného nástavce. Nejvhodnější je štěrbinový, zvýší totiž výkon sání a eliminuje hrozbu ucpávání. Navíc se zbavíte i jehličí z koberců s vysokými vlákny. Vždy se vyhněte použití kartáčové hlavice, kromě zátěže pro vysavač se vyhnete i situaci, kdy si spadané jehličí ještě více roznesete po domácnosti.

Nejlepší je prevence

Pokus chcete starosti s úklidem eliminovat na minimum, stačí být o krok napřed. Nepořádku předejdete, když pod stromek a jeho okolí rozložíte ochrannou fólii. Dnes se dají v obchodech pořídit i s vánočními motivy, ale můžete si ji snadno vyrobit doma vlastnoručně a sladit ji s vaší vánoční výzdobou. A čím nejlépe zbytky spadaného jehličí z podlahy likvidovat?

Smeták s gumovými štětinami

Výborným pomocníkem vám při úklidu jehličí bude smeták, který je opatřený gumovými štětinami. Vymete nepořádek i z případných spár a většiny koberců.

Gumová stěrka

Skvělou volbou je i gumová stěrka s dlouhou rukojetí. Díky svému ukončení zachytí veškeré spadané jehličí a stačí k tomu opravdu jen pár tahů.

Na jehličí funguje váleček na chlupy.

Obyčejná lepicí páska

Suché jehličí můžete odstranit také velice pohodlně lepenkou. Stačí na lepivou stranu nalepit nežádoucí nečistoty a zbytek zamést. Čím širší lepenku použijete, tím vám půjde práce rychleji.

Váleček na oděvy

Využít můžete i běžnou pomůcku k ošetření oděvů, a to je lepicí váleček na chlupy. Perfektně totiž funguje i na jehličí. Stačí přejet inkriminovaná místa a během pár minut je nepořádek pryč.

