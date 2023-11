S přicházející zimou bychom měli věnovat péči našim vchodovým dveřím. V zimě jsou totiž vystaveny extrémním podmínkám a neměli bychom tedy opomínat pravidelnou údržbu. Podívejte se na naše tipy, aby vám dveře dlouho a dobře sloužily.

O vchodové dveře bychom se měli řádně starat, aby fungovaly tak, jak mají. Přece jen jsou celoročně vystaveny všelijakým podmínkám od horkých letních dnů přes deště až po sníh a mráz. Z našich tipů a rad se dozvíte, jak na to. Stačí provést alespoň jednou do roka takovou údržbu a vchodové dveře dobře zvládnou i mrazivé počasí.

Se správnou péčí o vchodové dveře vám pomůže také video na youtubovém kanálu Stavebniny DEK:

I nejmenší šroubek může být důležitý

Ačkoli se to nezdá, takové vchodové dveře jsou poměrně složitý mechanismus a pozornost je třeba věnovat i zdánlivým maličkostem. Takové dveřní kování se bez ošetření neobejde. Naštěstí to ale není nijak složité. Seženeme si nejprve olej na silikonové bázi. Poté mokrým hadříkem kování otřeme, vysušíme a mazadlo vstříkneme ke každému šroubku, záhybu a zapomínat bychom neměli ani na jazýček. Uvidíte, že najednou nebudou dveře vrzat a půjdou mnohem lépe zavírat.

Jak se vyhnout zaseknutému klíči v zámku

Zvláštní pozornost bychom měli věnovat zámkům. Určitě bychom totiž nechtěli bojovat s klíči v zámku v momentě, kdy přijdeme celí promrzlí a těšíme se na teplo domova. Bez naší péče začne zámek časem korodovat a rychle se opotřebovávat. Měli bychom ho tedy řádně promazat. Ale čím? Nevyplatí se všelijaké experimentování. Na promazání zámku bychom si tedy dle odborníků měli vzít k ruce suché grafitové mazivo anebo sprej WD-40. Přesně tato maziva chrání před extrémními teplotami a vlhkostí.

close info Shutterstock.com zoom_in Zvláštní pozornost bychom měli věnovat zámkům.

Je třeba se starat nejen o kov

Dobré fungování dveří ovšem nezávisí pouze na promazaných kovech. To, co může za to, že nám dovnitř neprofukuje studený vzduch, je těsnění. Je sice řešené tak, aby bylo dostatečně odolné, ale uznejte sami, že v zimě je mezi teplotou venku a vevnitř opravdu velký rozdíl. Aby těsnění v důsledku působení rozdílných teplot nepopraskalo, můžeme použít stejné mazadlo, jako jsme použili na promazání kování. Nebudeme se tak muset bát, že nám uniká teplo.

A čemu se rozhodně vyhnout?

S péčí o vchodové dveře to ale zase nesmíme přehánět, protože bychom je mohli snadno poničit. Na čištění si tedy vezmeme vždy nějaký jemnější hadřík, nikoli drátěnku. Stejně tak musíme být opatrní v tom, jakým přípravkům dveře jako takové vystavujeme. Na umytí bude bohatě stačit jarová voda, která dveře nijak neponičí.

S přicházejícími Vánocemi se navíc leckteří chceme pochlubit krásnými věnci a ozdobami a navodit tak vánoční atmosféru. Pozor na to, jak ozdoby upevňujeme, špendlíky, tavná pistole ani lepicí pásky určitě nejsou ideální.

