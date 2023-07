5 jednoduchých kroků, jak udržet v domě chladno i v letních parnech

Jak ochladit dům během letních veder? Tropické dny a noci mohou být náročné zlášť, když se nemůžete zchladit ani doma. Jak udržet dům příjemně chaldný i uprostřed vlny veder?

Zdroje: www.familyhandyman.com, leukegeit.nl

Jak mít doma krásný chládek?

Léto je v plném proudu a s ním i dlouho očekávané slunečné dny a vysoké teploty. K létu sice horko patří, ale čeho je moc, toho je příliš. Nezvykle vysoké teploty mohou ohrožovat dokonce i zdraví, ale i těm, kteří jsou v dobré kondici nemusí být hej.

Horko v domě je prostě nekomfortní a pokud nemáte klimatizovanou pracovnu nebo ložnici, může to být opravdu hodně nepříjemné. Jak se poprat s horkým počasím a zařídit to tak, aby náš domov zůstal chladný?

Dokonce 15 tipů vám ve svém videopříspěvku nabízí Mr. Build It, tedy „pan Postav to", který se s vámi podělí o to, jak upravit domov, abyste se měli doma fajn i během horkých dnů a nocí.

Čím se v horkých dnech řídit?

Nepouštějte horko dovnitř. Abyste udrželi doma lepší teploty než venku, větrejte především v noci. Pokud je to z bezpečnostních důvodů možné větrejte okny i dveřmi co nejdéle.

Při větrání využijte průvanu i ventilátorů. Pokud výměna vzduchu trvá příliš dlouho nebo je neefektivní postavte před okno ventilátor.

Používejte závěsy a žaluzie. Jejich účinnost je vyšší, pokud jsou nainstalovány z venku, nicméně všechno se počítá. Stejně tak je možné poměrně jednoduše naistalovat termofólie na nejvíce vystavená okna. Ty také izolují, a to jak proti teplu, tak pro chladu.

Před spaním se osprchujte nebo používejte vlhké ručníky na schlazeni. Buďte ale opatrní v kombinaci s větrákem. Mohli byste se totiž velmi rychle prochladit.

Sprcha je rozhodně osvěžující, ale dejte si pozor na prochlazení. I v horku je to jednoduše možné. Zdroj: shutterstock.com

Vyhněte se zdrojům tepla. Zatímco některé spotřebiče určitě nevypnete, i když ohřívají své okolí u jiných se nebudete muset dlouze rozmýšlet. Každé pečení nebo dlouhé tepelné úpravy jídla ohřívá váš byt a každý kdo stojí u plotny to dobře ví. Léto je ideální dobou na práci i vaření venku, když se naskytne příležitost určitě neváhejte.

Ač se rozhodně doporučuje dostatečně doplňovat tekutiny a chladivé nápoje rozhodně mohou krátkodobě pomoci s pocitem svěžesti. Jsou to spíš teplé nápoje, které vám skutečně pomohou cítit se lépe. Tělo se rychle mírně zpotí a tím i ochladí. Rozhodně nepijte extrémně chladné nápoje, můžete si dokonce nepříjemně prochladit trávící systém.