29. 3. 2024

Nečekejte, až budete v důchodovém věku. O vyšší důchody i našetřenou částku, která vám pomůže, až to bude třeba, se zasaďte co nejdřív, ať vás to co nejméně bolí. Navíc je dobré promyslet nejen odvody, ale také investice. Jak mít vyšší důchod, zauvažujte už teď.

Na vyšším starobním důchodu pracujte už dnes Kolem výše důchodů, doby odchodu do něj i výpočtů to v posledním roce jen vře. Toto se ale týká těch, kteří už starobní důchod pobírají. I když spoléháme na to, že nás stát nenechá docela na holičkách, když jsme celý život platili řádně odvody, výše důchodu nemusí být taková, jak bychom rádi. Každá koruna navíc se jistě hodí, a proto je nutné myslet na stáří co nejdřív. Odborníci radí, abychom se o lepší důchod starali co nejdříve. Jak se počítají starobní důchody? Zorientujte se v problematice s Danielem Smolíkem. Poradí vám v tomto příspěvku ze svého YouTube kanálu, kde najdete také spoustu aktuálních příspěvků týkajících se nejen důchodů, ale také investic nebo spořících účtů atd. Nutno dodat, že na různých webech můžete využít kalkulačku pro výpočet důchodu, která vám vypočítá přibližný důchod případně dobu, kdy do něj budete moci odejít. Zdroj: Youtube Jak mít ve stáří dost peněz? Korunka ke korunce. Spoření na důchod se může zdát zbytečné, ale faktem je, že malé pravidelné částky našemu měsíčnímu rozpočtu neublíží a v důchodu mohou zásadně pomoci. Především, když jde o spoření se státní podporou. Naspořená částka nezaručí miliony na účtu a spokojené bezproblémové stáří, ale vytvoří záchytnou síť nebo měkký polštář v případě nutných nečekaných výdajů. Odborníci tvrdí, že ideálně by si měl člověk odkládat ze svých čistých příjmů zhruba 10 %. Zcela zásadní jsou po starobní důchod odpracované roky, odvádění sociálního pojištění a samozřejmě také průměrná výše hrubé mzdy a neplatí to jen pro zaměstnance. Obdobně to platí také pro OSVČ, i když pravidla nejsou docela stejná. Osoby samostatně výdělečně činné si často platí minimální zálohy pojištění a vyměřovacím základem je nejméně polovina daňového základu. Celkově mají OSVČ tendenci neplatit víc než nezbytné minimum, nicméně je poté třeba počítat s tím, že se to velmi odrazí na výpočtu starobního důchodu. Při malých odvodech nemůže být vysoký. Pokud si kdokoli přivydělává „bokem“ mimo zákonná pravidla, pak je to samozřejmě nejen nelegální, ale také nezapočitatelné do budoucího důchodu. Je zcela zbytečné pouštět se do úvah o melouchaření, nicméně ti, kteří tímto způsobem pracují dlouhodobě, budou nemile překvapeni nejen výší důchodu, ale také na něj nebudou moci brzy dosáhnout díky neodpracovaným rokům. close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in U nás není běžné pomýšlet na investice a lidé raději šetří do strožoku. Investujte: Nechte peníze vydělávat peníze U nás méně obvyklé, za to velmi rozumné, je také investovat. To neznamená, že byste měli za své veškeré úspory nakoupit akcie. Různých investičních možností je celá řada a vyznačují se také velmi nestejnou měrou rizika. Zpravidla je vyšší riziko spojené s větším případným ziskem, na druhou stranu i lákavý menší zisk se zcela minimálními riziky má své kouzlo. Investovat lze do různých bankovních produktů, státních dluhopisů, měny, zlata nebo také nemovitostí. Související články close Domov a bydlení Předčasné penze v roce 2024: Koho se to týká a jaké budou podmínky? video close Domov a bydlení Jak správně nabíjet smartphone: Takto baterie vydrží o několik let déle video Zdroje: extrafit.cz, kurzy.cz

