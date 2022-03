Jak množit orchidej: Díky mléku rychle zakoření

Orchidej je čím dál více oblíbenou pokojovou rostlinou. Toužíte jich mít na domácím parapetu větší množství, a navíc s minimálními náklady? Stačí vědět, jak ji správně množit a dát jí tu správnou výživu.

Popularita orchidejí je jasná a stále roste! Krása a barevnost jejich květů je prostě bezkonkurenční. Ve světě květin tvoří největší rodinu kvetoucích rostlin na světě s více než 30 000 různými druhy a nejméně 200 000 hybridy. Orchidej je doma v rovníkových tropech, v arktické tundře a všude mezi tím. Příčinou její rozmanitosti je úžasná schopnost přizpůsobit se danému prostředí. Přesto nesnese všechno! Je i velmi citlivá, a proto se o ni starejte co nejpečlivěji a nedělejte nic, co by ji mohlo poškodit nebo dokonce zahubit.

V přirozeném klimatu rostou orchideje na kmeni stromů nebo na povrchu jiných rostlin. Jejich husté bílé kořeny jsou speciálně přizpůsobeny na absorbování vlhkosti a rozpuštěných živin. Obvykle se vyskytují spíše na stromech a milují dobrou cirkulaci vzduchu. Dávají přednost celoročnímu dvanáctihodinovému dni a vyžadují vysokou intenzitu světla.

Další krásně kvetoucí orchideje si můžete zajistit oddělením dceřinných rostlinek zvaných keiky. Zdroj: shutterstock.com

Množení ze semínek

Orchideje je možné množit semínky, ale samozřejmě předtím musí dojít k opylení květů. Ovšem ani pak nejde o nic jednoduchého. Klíčivost orchidejí je totiž poměrně nízká. Proto je mnohem lepší množit tyto květiny vegetativně. Máte možnost vybrat si pro vás ten nejpříjemnější způsob.

Množení řízkováním

Připravte si zdravý řízek, který umístíte do připraveného substrátu. Každý den zasazené řízky zvlhčujte, nejlépe rozprašovačem. Jakmile rostlinka zakoření, můžete ji přesadit do klasického substrátu.

Množení dělením

Jedná se o nejpřirozenější a nejméně náročný způsob. Další krásně kvetoucí orchideje si můžete zajistit oddělením dceřinných rostlinek zvaných keiky. Vždy je oddělujte ostrými a vydezinfikovanými nůžkami nebo nožem a následně je vysaďte do nového květníku se substrátem a opět pravidelně roste.

Množení z listu

Oddělte zdravý list od rostliny a ponořte jej do nádoby, ve které máte navlhčený hadřík nebo houbičku. Přiklopte a nechte stát na světle mimo přímé sluneční záření. Rozprašovačem hadřík pravidelně zvlhčujte, aby nikdy nevyschl. Jakmile listy naklíčí, můžete je přesadit.

Množení odříznutím kořenů

Odstřihnuté kořeny nejprve ošetřete dřevěným popelem, aktivním uhlím nebo skořicí. Jde o šikovná přírodní antiseptika bránící vzniku plísní. Poté je vložte do nádoby se substrátem.

Co potřebuje pokojová orchidej

Většina orchidejí pěstovaných doma je poměrně nenáročná, a kromě lehké zálivky a občasného hnojení nic moc nevyžadují. Nepěstují se v běžném substrátu, ale v nahrubo drcené kůře, určené přímo pro orchideje. Protože kůrová drť lehce prosychá a je výborně přístupná vzduchu, nehrozí kořenům tak často plísňové choroby a nepříjemné zahnívání. Zdraví kořenů je pro orchideje naprosto klíčové, a proto pro vás máme i skvělý trik, který lze použít při přesazování nebo množení orchidejí. Spočívá v namíchání speciálního substrátu, který kořenový systém uzdraví i podpoří v rychlejším růstu.

Vzdušný substrát z keramzitu

Chcete, aby vám orchideje rychle a spolehlivě zakořenily? Vsaďte je do speciálního substrátu, který si připravíte sami. Použijte drobný keramzit a smíchejte ho s hrubou kůrou v poměru 4:1.

Vápník z mléka značně posiluje pupeny a celý kořenový systém. Zdroj: shutterstock.com

Mléko je aktivátor

Každé tři týdny dopřejte listům postřik tekutým hnojivem, orchidej bude mít s novým substrátem pak vše, co potřebuje k dobrému vývinu a celkovému růstu. Nových kořenů se hravě dočkáte už během dvou až tří týdnů. Vyrobte si směs mléka a vody v poměru 1:4, jde o skutečný zázrak. Toto mléčné „hnojivo" je bohaté na dusík, draslík, hořčík a na velmi užitečný vápník. Draslík je důležitý, protože napomáhá transportu vody v rostlině, který nově kořenící orchidej nutně potřebuje. Hořčík zajistí správné fungování fotosyntézy a vápník značně posiluje pupeny a celý kořenový systém.

