Orchidej jednoduše namnožíte z květních stonků. Jak na to?

Patříte mezi obdivovatele orchidejí a nějaký ten kousek už doma máte? Pokud chcete mít tuto exotickou květinu v bytě ve větším počtu, nemusíte si nové rostliny draze kupovat. Poradíme vám, jak je možné množit orchidej z květních stonků svépomocí.

Orchideje jsou poslední dobou čím dál oblíbenější a poptávka po nich stále roste. Nejkrásnější jsou samozřejmě v období květu, kdy doslova rozzáří každý interiér. Ne nadarmo jsou nazývány královnami pokojových květin. Pokud chcete mít doma doslova orchidejové království, můžete si ho snadno zajistit vlastnoručním množením.

Jak na to, se podívejte ve videu:

Namnožte orchidej pomocí květních stonků

Pokud si chcete rozmnožit orchidej touto metodou, měla by být vaše rostlina právě po odkvětu. Jakmile ze stonku opadají téměř všechna kvítka, odstraňte jej v jeho spodní části. Následně ho nakrájejte dezinfikovaným nožem na 5 až 6 cm dlouhé výhony, které by vždy měly mít v polovině pupen.

Okrajové ranky dezinfikujte 3 % peroxidem vodíku, použít lze také aktivní uhlí, anebo i mletou skořici. Poté oba konce lehce pomažte či zakapejte voskem. Díky tomu řez rychleji zaschne a nedojde během množení k zaschnutí celého připraveného řízku.

Jakmile ze stonku opadají téměř všechna kvítka, odstraňte jej v jeho spodní části. Zdroj: shutterstock.com

Dopřejte řízkům mechovou postel

Do nízké nádoby rozložte mech, který jste předem namočili do vody a řádně vyždímali, měl by být jen vlhký. Použít můžete i klasický kůrový substrát pro orchideje. Poté položte připravené řízky ze stonků do vlhkého mechu, kde na nich zhruba po 20 až 25 dnech vyrostou nové mladé lístky.

Přišel čas výsadby

Do každého květníku, který by měl být průsvitný kvůli dostatku světla, vložte vždy jeden stonek s novými výhonky. Každý lehce na závěr oroste vodou. Zhruba po 8 až 9 měsících se dočkáte z každé nové sazenice statné a značně rozrostlé orchideje.

Množit můžete i dělením

Tato metoda je velmi jednoduchá a nenáročná. Vaši novou sbírku orchidejí si snadno můžete rozšířit oddělením dceřiných rostlinek, kterým se říká keiky. Pracujte vždy jen s vydezinfikovanými a dostatečně ostrými nástroji. Takto oddělenou rostlinku následně vysaďte do nového květníku se substrátem pro orchideje.

Další krásně kvetoucí orchideje si můžete zajistit oddělením dceřinných rostlinek zvaných keiky. Zdroj: shutterstock.com

K růstu nové orchideje využijte list

Z původní rostliny odstraňte zdravý list, a to opět dezinfikovanými nůžkami nebo nožem. Vložte ho do plastové průsvitné nádoby, do níž jste rozložili navlhčený hadřík nebo položili houbičku. Přetáhněte potravinovou fólií, do které udělejte pár drobných otvorů a umístěte tam, kde je dostatek tepla a nehrozí síla přímých slunečních paprsků. Udržujte stálou vlhkost pomocí rozprašovače, kterým každý den hadřík lehce oroste. Ve chvíli, kdy listy naklíčí, přesaďte je jako v předchozím případě do průsvitného květináče s vhodným substrátem.

