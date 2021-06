Množení pokojovek pomocí listových řízků: U kterých druhů funguje?

Zní to možná velmi odborně a spousta z nás má pocit, že je to spíš pro profesionály než laické milovníky a pěstitele pokojovek. Ale množení pomocí listových řízků je snazší, než by se mohlo zdát. Můžeme tak snadno rozhojnit svoji bytovou zahrádku, případně udělat radost někomu, kdo naše rostliny obdivuje.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, HELMUT, Jantra. Rozmnožujeme rostliny. Granit, 2000. ISBN 80-85805-92-8, s. 39–42

Ideální doba k vegetativnímu množení pokojových rostlin je na jaře a počátkem léta, kdy je dostatek tepla a světla, což je právě to, co rostliny při tomto procesu potřebují. Vegetativní množení lze provádět několika způsoby, pomocí výběžků, odnoží, dělením trsů nebo řízkováním. A právě na tuto metodu se podíváme podrobněji.

Řízkování je snadné a osvědčené. Pro jaké druhy se hodí?

Množení rostlin pomocí listových řízků je snadnou metodou rozmnožování mnoha oblíbených pokojovek. Mezi nejvhodnější druhy pro listové řízkování patří například nenáročné a vitální africké fialky, které své pěstitele těší květy mnoha barev prakticky po celý rok, atraktivními listy obdařený, přitom na pěstování nenáročný pepřinec, populární a nádherné begonie, velmi odolný a vzhledově výrazný tchynin jazyk a některé sukulenty, jako je například i u nás rozšířená a oblíbená kalanchoe neboli kolopejka, oplývající nepřebernou barevnou škálou květů.

Mezi nejvhodnější druhy pro listové řízkování patří například kolopejka Zdroj: Shutterstock.com / t50

Africkou fialku, pepřinec, begonie typu Elatior a Gloire de Lorraine a kalanchoi lze snadno množit následujícím způsobem. Uštípněte nebo ulomte několik listů i s řapíkem a napíchejte je ve vzdálenosti zhruba 5 cm do propustného substrátu do hloubky cca 1 cm a substrát k nim přihrňte. Pokud zkoušíte zatím třeba jenom jeden list, můžete samozřejmě využít malý květináč nebo podobnou nádobu. Zakořeňování podporuje teplota půdy v rozpětí 22–25 °C, případně můžete na řez použít stimulátor zakořeňování. Další možností je zabalit celou nádobu průhlednou folií (může být potravinářská), pokud máte listové řízky umístěné jednotlivě v malých květináčích, můžete přes ně překlopit skleněné nádoby. Trvá zhruba 2–3 měsíce, než z každého řízku vyroste několik nových rostlinek. Jakmile dostatečně povyrostou, opatrně je oddělte a vysaďte do konečných květináčů.

Africké fialky snadno namnožíme z jediného listu. Zdroj: Gheorghe Mindru / Shutterstock.com

Řízky nemusíte ani sázet, poradí si samy

Snad ještě vitálnější jsou hybridy begonie královské, u nichž nemusíte řízek ani zasazovat. Stačí použít list, kterému na rubu ostrým nožem nebo žiletkou naříznete některé žilky nebo místa, kde se žilky rozvětvují. Touto rubovou stranou potom stačí list položit na vlhký pěstitelský substrát, nejlépe do ploché misky. Aby se list skutečně těsně dotýkal substrátu, můžete ho zatížit kamínky, případně připíchnout drátky, a celou misku překryjte průhlednou fólií. Na řezech se začnou tvořit nové rostliny, vespod kořeny a nahoře výhonky a listy. Tyto nové rostlinky potom opatrně oddělte a zasaďte do květináčů. Další možností je rozdělit list na několik obdélníkových kousků, ty rovněž položit na vlhký substrát a zatížit, případně zapíchnout jednou hranou do substrátu. Pak zakryjte fólií a počkejte, až se na hranách začnou tvořit nové rostliny.

Listovým řízkováním se také skvěle množí tenura, lidově zvaná tchynin jazyk Zdroj: Aquarius Studio / Shutterstok.com

Ještě jinou možnost množení listovými řízky nabízí například tořivka, oblíbená pokojovka, jejíž kvítky připomínají malé orchideje. U tořivky z jednoho listu získáte hned dva řízky – ostrým nástrojem, klidně žiletkou, vyřízněte středové žebro listu, takže získáte dvě poloviny. V substrátu udělejte rýhu hlubokou zhruba 1 cm a poloviny listů do ní řezovou stranou vložte. Substrát, který by měl mít teplotu 22 °C, přihrňte k listům, můžete ještě porosit pomocí rozprašovače, a pak už nezbývá než čekat zhruba měsíc, kdy se na žilkách přerušených řezem objeví nové rostlinky. Ty stačí opatrně oddělit a zasadit do vlastních květináčů.

Listovým řízkováním se také skvěle množí tenura, lidově zvaná tchynin jazyk. Tato velmi odolná pokojovka, která se dřív těšila hojné oblibě, ale později na popularitě ztratila, se opět dostává do módy. Její výhodou je jistě nejen atraktivní vzhled, ale také nenáročnost, díky které přežije téměř vše, do jejího pěstování se tedy může pustit i nezkušený začátečník. A její nenáročnost se vztahuje i na množení. Stačí ze starší tenury uříznout dolní vyzrálý list a rozřezat jej na několik kousků vysokých zhruba 6–8 cm. Nechte řezy zaschnout, to ostatně platí pro množení všech sukulentů, a potom tyto kousky zapíchejte svisle do substrátu, a to tak, aby byl v substrátu zapíchnutý vždy dolní řez každého kousku.