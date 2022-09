Jak zamrazit česnek, aby vydržel, ale nezapáchal celý mrazák

Českou kuchyni si bez česneku nedokáže leckdo představit. Čerstvý česnek se dá sice sehnat v každém obchodě, ale jestliže seženete větší množství toho domácího, byla by velká škoda o něj přijít!

Pokud předem víte, že česnek, který jste si zakoupili na trhu, vypěstovali nebo jste ho dostali darem, nezpracujete, byl by hřích ho nějakým způsobem neuchovat. Samozřejmě můžete česnek skladovat i klasicky na suchém a tmavém místě, ale ne každý takové místo doma má.

Zápach versus vůně

Česnekem načichne všechno, tak silné aroma má. Někomu vůně česneku vadí, někomu naopak vhání sliny do úst. Každopádně nikdo nechce mít načichlý mrazák a všechno jeho „obyvatelstvo“. Když už mrazit, tak správně! V mrazáku vám česnek vydrží cirka půl roku.

Zamrazit se dá i celá palice česneku. Zdroj: Shutterstock

Mrazit, ale jak?

Možná se budete divit, ale mrazit lze celé česnekové palice, ale i jednotlivé vyloupané stroužky. Jestliže se uchýlíte ke stroužkům, tak ty nedobře vypadající, poškozené nebo snad napadené plísní, nekompromisně vyselektujte.

V případě mrazení celé palice odstraňte stonek a nečistoty, které uvidíte, slupky ale neloupejte!

Mražení celé palice

Celou palici pečlivě zabalte do potravinové fólie pěkně natěsno, celou tuhle obalenou dobrotu dejte ještě do jednoho uzavíratelného pytlíku a takto vložte do mrazáku. Samozřejmě můžete použít i krabičku s dobře přiléhajícím víčkem, ale zabírá zbytečně moc místa. Po rozmrazení se nelekněte toho, že budou stroužky takové poněkud „pružné“.

Zamrazte jednotlivé stroužky nebo česnek uchovejte prolisovaný. Zdroj: VLADIMIR VK / Shutterstock.com

Stroužky

Oloupané stroužky česneku se dají taktéž v mrazáku uchovávat, ale použijte dvojí ochranu proti jeho „zasmrádnutí". Nejprve vložte stroužky do sáčku, a pak ještě do jednoho, nejlépe vakuovacího.

Prolisovaný je nej

Nejběžnější způsob je zmrazování česneku prolisovaného. Je to praktické, nezabere moc místa a odebírat lze jednotlivé porce. Prolisujte stroužky česneku, přidejte k nim sůl (podle množství, přičemž připadne asi lžička soli na 4 hrníčky prolisovaného česneku), promíchejte, nandejte směs do uzavíratelného sáčku a souměrně rozprostřete. Pak si vezměte špejli nebo tupou stranu nože a naznačte jednotlivé porce, abyste po vyndání z mrazáku mohli jednoduše kousek odlomit. Ale stále platí to samé jako u předchozích - před vložením do mrazáku dejte ještě do jednoho pytlíku!

Pokud budete prolisovaný česnek dávat do tvořítek na led, buďte si jistí, že tato tvořítka už na nic jiného nepoužijete, neboť nasáknou česnekovým aroma.

TIP!

Nezapomeňte si na sáčky napsat datum zamražení, abyste měli přehled o přibližném datu spotřeby.

Zdroje: svetkreativity.cz, chalupari-zahradkari.cz, www.nasezahrada.com