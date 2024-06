Meduňka a máta mají právě své období. Pokud nestihnete vše spotřebovat, nebo si například chcete bylinky nechat i na zimu, ideální je je zmrazit. Podívejte se na skvělý trik zkušených hospodyněk.

Momentálně se nacházíme v opravdu teplém období na přelomu jara a léta. V těchto měsících vám kvete zahrádka a na ní samozřejmě nesmí chybět bylinky. Co se týče máty a meduňky, jsou to jedny z nejoblíbenějších bylinek u nás.

Můžete je dávat jak do jídla, tak do vody, aby váš zdroj hydratace chutnal o trochu lépe. Ale co dělat, když si chcete schovat nějaké bylinky na chladnější časy, například na používání během zimy. Podívejte se, jak to dělají chytré a zkušené hospodyňky.

Jak zmrazit mátu a meduňku

Jako první je potřeba, abyste bylinky sklidili v období, kdy jsou v rozpuku, mají zelené listy a jsou zdravé. Lepší je nečekat zbytečně dlouho, abyste bylinky nesklidili až po tom, co vykvetou.

Můžete sklidit zhruba jednu třetinu listů, aby vám bylinka v dalších měsících kvetla bez problémů dál. Během toho můžete také rovnou rostlině pomoci. Pokud uvidíte poškozené, uschlé nebo nemocné části vaší bylinky, rovnou je odstraňte.

close info Esin Deniz / Shutterstock zoom_in Jako první je důležité, abyste mátu a meduňku důkladně omyli ve vodě, než je budete nasekávat na malé kousky.

Jakmile máte mátu i meduňku sklizenou s tím, že jste původní rostlině nechali dostatek listů na to, aby mohla dále kvést, můžete se přesunout k důkladnému mytí. Pokud meduňku a mátu pěstujete na zahradě, musíte ji opravu důkladně umýt, jelikož může být kontaminována různými škodlivými látkami z půdy, vody nebo i zvířat a hmyzu okolo.

Jako první si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Následně si vezměte čistou nádobu a bylinky omyjte v čisté vodě. Dávejte si pozor, abyste tento krok udělali důkladně, ale zároveň co nejjemněji. Bylinky poté usušte pomocí papírových utěrek.

Záloha na zimu

Mrazení máty a meduňky je poměrně jednoduché, dokonce ani není potřeba je blanšírovat. Poté, co máte bylinky umyté a osušené, listy nasekejte. Jednotlivé nasekané bylinky poté natěsno zabalte do plastové fólie a vložte je do mrazicího sáčku.

Můžete také nasekané bylinky zamrazit ve formách na led. Stačí dát jen nasekané kousky do formiček a zalít vodou. Poté je jen stačí dát do mrazáku a máte zásobu na zimu zaručenou.

