Jak mýt okna, aby na nich nezůstávaly žádné skvrny? Zkuste ocet!

Čištění oken nemusí být jen nepříjemná záležitost. Dá se u ní i relaxovat, když víte, jak na to. Poradíme vám, jak umýt okna, aby vám zářila čistotou, a vy jste byli stále plní energie.

Čistá okna jsou vizitkou každé domácnosti. Nejenže je přes špinavá okna špatně vidět, ale nejsou na pohled ani moc atraktivní. Takže „chtě nechtě“ se do mytí člověk občas musí pustit. Ale jak to udělat, aniž bychom při tom strávili půl dne a zničili si ruce, záda i naši psychiku? Vyberte si některý z našich tipů.

Příznivé počasí je ideál

Až se budete chtít pustit do mytí oken, nemělo by být ani příliš chladno, ani příliš horko. Když venku mrzne, tak brzy zjistíte, že toho opravdu moc neumyjete, voda vám bude na skle přimrzat. Raději počkejte, až bude o pár stupínků více. Dost podobné je to i během horkého léta, kdy praží ostré a prudké slunce přímo do oken. Bude vám nejen neskutečné vedro, ale nevšimnete si ani šmouh a skvrn na sklech. A navíc se vám budou okna v horkém počasí velice těžce leštit.

Jste majiteli staršího typu sešroubovaných oken? Bohužel budete mít trošku více práce. Začněte jejich rozšroubováním. Zdroj: profimedia.cz

Nepodceňte přípravu

Nejprve odkliďte vše z okolí oken, abyste měli dostatečný pracovní prostor a nic vám nepřekáželo. Samozřejmě sundejte záclony i závěsy, které můžete dát rovnou vyprat, aby byly připravené, až budete mít čistá okna. Veškeré okolí oken vyčistěte od možných pavučin či dalších nečistot. Na závěr si připravte všechny potřeby k mytí oken, tedy náležitý měkký hadřík, saponát, stěrku, žebřík či stabilní stoličku.

Krok za krokem

Naplňte kbelík čistou vlažnou vodou a přidejte několik kapek připraveného saponátu. Ze všeho nejdřív se pusťte do vyčištění žaluzií a rámů. Vyberte ty správné čistící prostředky, protože například rámy v bílé barvě mají tendence žloutnout a zároveň jsou citlivé na poškrábání. Proto se raději vyhněte drsnějším pískům na čištění. Jste majiteli staršího typu sešroubovaných oken? Bohužel budete mít trošku více práce. Začněte rozšroubováním, pak umyjte jednotlivá skla a důkladně je vyleštěte. Následně okna šrouby opět spojte pevně k sobě.

Nejlepší na šmouhy je ocet

Nepatříte mezi fandy chemie? Jestliže nejsou vaše okna opravdu téměř neprůhledná, ale běžně špinavá, můžete použít k mytí pouze čistou vodu. V opačném případě zvolte vhodné čisticí prostředky nebo běžně dostupné suroviny, mezi něž patří například klasický nebo bílý ocet! Právě v jeho použití tkví tajemství jednoduchého mytí oken. Skvěle rozpouští nečistoty a po vyleštění se budou vaše okna lesknout jako zrcadlo. Jeden díl octa smíchejte se dvěma díly vody. Pokud se vám podařilo odstranit všechny nečistoty, stáhněte zbytek čisticího přípravku za pomoci gumové stěrky na okna. Na finální vyleštění skla vám pomůže obyčejný novinový papír. Bojíte se šmouh? Nemusíte. Nakonec stačí skla vyleštit suchým hadříkem. Co se týče vyleštění, můžete použít i papírové utěrky nebo staré silonky.

Lesklá okna zajistí i správný směr mytí

Přijde vám to moc „vědátorské“? Nenechte se mýlit. Směr, ve kterém budete okna mýt a následně leštit, je pro samotný výsledek práce opravdu důležitý. Jednu stranu skel byste měli umývat ve směru od shora dolů a druhou pak zleva doprava. Proč je to důležité? Pokud si zvyknete na tento postup, snadno a rychle odhalíte, ze které strany máte na okně šmouhy.

Nakonec stačí skla vyleštit suchým hadříkem. Zdroj: profimedia.cz

Interval mezi mytím oken ovlivňuje prostředí

Kolikrát do roka je třeba okna mýt, záleží na několika faktorech. Jestliže máte byt v nadměrně zaprášeném prostředí, nebo vy nebo sousedi topíte kamny, budete muset mýt okna poměrně často. Obecně platí, že by se okna měla mýt jednou za 3 měsíce. Čím častěji je však budete mýt, tím rychlejší a jednodušší každé mytí bude.

