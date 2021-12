Jak nejrychleji mýt sklo od trouby: Nejlepší je použít kapsli do myčky. Jak?

Víte, jak rychle a jednoduše umýt sklo ve dvířkách trouby? Anebo jak snadno vyčistit rovnou celou troubu? Kapslí do myčky to jde skvěle. Očistou špinavé trouby a silně znečištěným sklem ve dvířkách už není nutné trávit mnoho drahocenného času.

Sklo i troubu myjte raději průběžně

Pokud troubu nečistíte průběžně, budete mít jednou za čas co dělat! Vyčištění trouby, kde se mezitím neotřené omáčky a jiné cákance či mastné výpary připekly, není otázkou několika málo minut. I se speciálními čistícími prostředky vám dá čistění trouby zabrat. A navíc výpary z prostředků na bázi čpavku či jiné chemie nejsou zdravotně úplně ideální.

Pečící trouba zasluhuje pravidelné mytí, ale i hloubkové vyčištění. Zdroj: brizmaker / Shutterstock.com

Na troubu i sklo dvířek je potřeba víc než soda

Jednoduše řečeno, čištění trouby je z těch náročnějších domácích prací. Bohužel často vyzdvihované a oblíbené přírodní prostředky, jako jsou soda, ocet či citron, na troubu často nestačí. Chce to něco mnohem silnějšího a nejlépe, aby to bylo po ruce. Používáte-li tablety do myčky nádobí, pak máte vyhráno.

Umyjte sklo i troubu jednoduše kapslí do myčky

Na očištění trouby, dvířek a skla postačí jedna tableta a troška vody. Způsoby jak tabletu použít jsou dva. Můžete vodou navlhčit vnitřek trouby a tabletou, kterou držíte přes houbičku, povrch jemně drhněte. Tímto způsobem využijete i abrazivní schopnosti tablety a mírným tlakem odstraníte i velmi připečenou špínu.

Tablety do myčky použijte jako čistící prostředek. Zdroj: Shutterstock / Natalia Kopylcova

Pasta umyje sklo a troubu skoro sama

Druhým způsobem je rozdrcení tablety a smíchání s velmi malým množstvím vody. Takto vyrobenou pastu rozetřete po celé vnitřní ploše trouby a nechte pět minut působit. Zastánci tohoto způsobu se dušují, že pro umytí trouby už není potřeba žádné drhnutí a troubu i sklo dvířek stačí pak už jen důkladně otřít a zbavit pasty společně se špínou.

Připečené nečistoty na skle je těžké vyčistit. Zkuste tabletu do myčky nádobí. Zdroj: Denys Niezhientsev/Shutterstock.com

Jednoduché mytí a dočištění skla

Po použití pasty z tablety je potřeba celou troubu pořádně vytřít, přičemž často a důkladně máchejte hadřík. Rozhodně se také doporučuje nakonec zahřát troubu po dobu alespoň čtvrt hodiny. Případné zbytky chemie z tablety se tak z trouby odpaří a vy budete moci následně použít troubu bez obav.

