Chystáte se dát do pořádku okna ještě před začátkem adventního času? Máme pro vás odsvědčené tipy, jak je mýt správně a efektivně.

Jednou z nejdůležitějších součástí podzimního úklidu je mytí oken. Aby však zářila čistotou i přes nepřízeň počasí, je důležité dodržovat několik jednoduchých pravidel a postupů. Jak na dokonale čistá okna bez šmouh a jaké prostředky jsou nejúčinnější?

Okna jsou vizitkou domácnosti

Čistá okna jsou nezbytná nejen pro estetiku vašeho domova, ale také pro vaše zdraví a pohodu. Propouštějí do interiéru více světla, což má pozitivní vliv nejen na naši náladu, ale i zdraví a růst pokojových květin. Špinavá okna jsou zdrojem různých druhů nečistot a alergenů. Pravidelným mytím oken tedy značně přispějete k vytvoření zdravějšího prostředí v celé domácnosti.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Čistá okna jsou nezbytná nejen pro estetiku vašeho domova, ale také pro vaše zdraví a pohodu.

Vhodný čas

Nejlepší doba pro mytí oken je za oblačného počasí nebo brzy ráno či pozdě odpoledne, kdy nesvítí přímé slunce. Sluneční paprsky totiž způsobují rychlé vysychání čistících prostředků a snadno přehlédnete výsledné šmouhy.

Stejně tak se vyhněte dnům, kdy mrzne a raději vyčkejte na den, kdy bude o pár stupínků více a nad nulou. Nejenže byste mohli nastydnout, ale voda na oknech by vám namrzala.

Nepodceňte přípravu

Než se pustíte do práce, odkliďte z okolí oken vše, co by vám v mytí zbytečně překáželo. Sundejte záclony a závěsy a dejte je zatím vyprat. Nejbližší okolí oken vyčistěte od pavučin a dalších nečistot.

Správné prostředky a pomůcky

K mytí oken můžete použít speciální čističe na okna, ale i osvědčené přírodní prostředky, které jsou šetrné nejen k oknům, ale i k životnímu prostředí. Využijete i vysavač, hadřík, jemnou houbu, stěrku a zcela určitě i žebřík či stabilní stoličku.

Dodržujte pravidlo „zevnitř ven“

Při mytí oken je důležité dodržovat správný postup. Začněte vždy vnitřní stranou oken, abyste zabránili tomu, aby špína zvenku znečistila již vyčištěnou vnitřní stranu. Začněte odstraněním prachu z okenního rámu, všech skulin a parapetu pomocí vysavače, prachovky nebo hadříku. Totéž udělejte i s roletami či žaluziemi.

Jestliže používáte okenní sítě, vyjměte je a vysajte nebo vykartáčujte, abyste je zbavili veškerých nánosů prachu a nečistot. V případě, že potřebují důkladnější čištění, omyjte je teplou pěnou, poté opláchněte a nechte zcela vyschnout.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in K mytí oken je výborná octová voda.

Mytí skel

Na sklo nastříkejte nejprve zvolený čistící prostředek a pak jej rozetřete pomocí měkkého hadříku nebo houbičky. Poté stěrkou setřete přebytečnou vodu a suchým hadříkem nebo papírovými ubrousky skla doleštěte. Pro dokonalý lesk můžete použít oblíbené leštidlo na okna.

Tip na směr mytí

Ačkoliv vás to možná překvapí, neméně důležitý je také směr, ve kterém budete okna mýt a následně leštit. Jednu stranu skel byste měli umývat ve směru od shora dolů a druhou pak zleva doprava. Díky tomuto postupu snadno a rychle odhalíte, ze které strany máte na okně šmouhy.

Léta prověřené tipy našich babiček

Jestliže nejste fanoušci chemie a zároveň nemáte okna příliš špinavá, můžete je umýt pouze čistou vodu. Ale stejně lze použít ocet. Jedná se o účinný přírodní čistič, který výborně odstraňuje mastnotu a zároveň má dezinfekční účinky.

Smíchejte ocet s vodou v poměru 1:1 a použijte směs stejně jako jiný čisticí prostředek. Můžete také využít pudinkový prášek smíchaný s vodou. Vytvoří směs, která odstraní i odolné nečistoty. Skvělým pomocníkem při leštění oken jsou staré noviny.

