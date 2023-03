Sněhově bílé prádlo: Díky těmto geniálním vychytávkám bude zářit. Podívejte se

Bílá barva prádla je krásná. Nicméně bohužel rychle „uvadá“ a chytá šedý či žlutavý nádech. Co dělat, aby vaše bílé prádlo nebylo brzy na odpis?

Bílá je barva nevinnosti. Bílá je sexy. Bílá voní čistotou. Jenže bohužel krása bílého prádla je limitovaná časem i péčí, kterou mu dáte. Obzvlášť, co se oblečení týče. Často se totiž stane, že se zapere v pračce a brzy je pak po nádheře. Proto odborníci doporučují používat nejen prací gely nebo prášky pro bílé prádlo, ale také speciální ubrousky z uvolněné bavlny, které zachytí jakoukoliv barevnou stopu.

Na tomto videu najdete spoustu tipů, jak pečovat o bílé prádlo:

Perte přírodní a umělé zvlášť

Důležité je zejména třídění prádla. Bílou várku nestačí oddělit od ostatního prádla, ale také vytřídit podle materiálu – na přírodní a syntetický. Oba typy látek se chovají v pračce jinak. Zatímco přírodní materiály můžete bez problémů prát na 60 ° C, syntetika by při této teplotě zežloutla nebo chytla našedlý nádech. Proto optimální teplota pro praní „umělotiny“ je vždy 40 °C.

Prádlo na praní se třídí nejen podle barev, ale i materiálů. Zdroj: Profimedia

Vsaďte na bělidla

Jakmile si všimnete, že vaše „bílá chlouba“ ztrácí svůj pověstný sněhový odstín, zapojte do hry bělidla. Jde o přípravky s obsahem peroxidu vodíku nebo perkarbonátu, které stačí nalít do zásobníku na pustit pračku. Kouzlo spočívá v tom, že se vaše svršky prostě „vyšisují“. Máte prádlo hodně zažloutlé? Nalijte bělidlo do lavoru s vodou a nechte v něm svršky odpočívat přes noc a poté je vyperte. Bělidlo je také ideální na „bodovou špínu“ – tedy na různé flíčky, skvrnky od krve, trávy, kávy a potu, které by normální pračka nevyprala.

Ručníky jako sníh

Pokud nechcete utrácet za drahé preparáty, můžete si koupit v lékárně levný 3 % peroxid vodíku, který se často používá na dezinfekci poranění. 1 lžíci peroxidu rozmíchejte ve 2 litrech vody. Do roztoku namočte zašedlé prádlo či ručníky. Po půl hodině prádlo vytáhněte a dejte běžně prát do pračky. Bude krásně zářivé.

Starším ručníkům k bělosti pomůže peroxid vodíku. Zdroj: Profimedia

Mýdlo na prádlo

Mezi další levná bělidla patří mýdlo na prádlo. Stačí jím potřít zašedlé prádlo a poté ho ponořit do roztoku, který jste si namíchali z vody a 3 lžic jedlé sody. Po 3 hodinách stačí prádlo vyždímat a dát běžně prát do pračky. Můžete zkusit i druhý způsob bělení mýdlem na prádlo. Stačí, když navlhčené svršky potřete mýdlem, dáte je do igelitové tašky a vytlačíte vzduch. V tomhle těsném obalu je nechte 1 hodinu až 1 den a poté vyperte. Kouzlo by mělo přinést bělejší odstín!

Na sluníčku se bílé prádlo ještě hezky vyšisuje. Zdroj: Profimedia

Sůl nad zlato

Bělící účinky má i obyčejná kuchyňská sůl. Polijte prádlo 2 litry vody. Poté ho zasypte 6 lžícemi soli (obecně se dávají 3 lžíce soli na 1 litr vody). Nechte bílé svršky zhruba hodinu odležet, aby do sebe vsákly sůl. Poté je vložte do pračky a normálně vyperte. Měly by být minimálně o odstín či dva světlejší.

Solná lázeň odstrní z bílé látky zašedlost. Zdroj: Profimedia

Octový roztok

Trápí vás na oblečení skvrny od potu? Vyzkoušejte radu našich babiček, které si se zažloutlými plochami na prádle poradily pomocí vinného octa. Ve dvou litrech teplé vody rozmíchaly 6 lžic octa. Do roztoku naložily prádlo na celé tři hodiny a poté je vypraly. Prádlo bylo nejen bělejší, ale i čistější. Ocet má totiž zázračné dezinfekční účinky.

Pro zářivě bílou

Kypřicí prášek do pečiva funguje jako levné bělidlo. Zkuste nasypat 2 sáčky přímo do bubnu pračky a vyprat prádlo na 60 °C. Vyprané prádlo bude minimálně o odstín bělejší.

Zdroj: www.mall.cz, www.youtube.com