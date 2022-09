Takto udržíte jablka čerstvá celé měsíce. Stačí vám jen dvě ingredience

Pomalu se blíží čas sklizně jednoho z nejoblíbenějšího druhu ovoce, a tím jsou jablka. Nejenže jsou zdravá a mají příznivý vliv na náš organismus, zároveň jsou velice variabilní ve svém využití a hodí se k přípravě mnoha pokrmů. Poradíme vám, jak můžete mít čerstvá jablka doma v zásobě až do příští sezóny.

Máte na zahradě pár stromků s jablky a nestíháte je každoročně všechny spořádat v čerstvém stavu nebo je zpracovat do štrúdlů, buchet, kompotů či marmelád, povidel a džemů? To je škoda. Obsahují totiž velké množství vitamínů a dalších látek, které významně prospívají lidskému zdraví, posilují imunitu, a navíc působí i proti stresu.

Zkuste i jiné možnosti

Výborné jsou třeba i nasušené křížaly, přesnídávky, cider nebo domácí kalvados. Ale ze všeho nejpraktičtější je zavařit jablka jen tak s trochou něčeho sladkého. Budete mít doma „polotovar“, který se hodí k výrobě sladkého pečiva, dezertů, kaší, knedlíků i žemlovky. A díky tomu si jejich chuti užijete i během zimního období.

Ze všeho nejlepší jsou k zavařování jablka s tvrdší slupkou, kterým tepelná úprava neubere na kvalitě. Zdroj: shutterstock.com

Která vybrat jablka?

K zavaření nejsou vhodné tzv. „letňáky“. Ty je nejlepší sníst nebo zužitkovat v čerstvém stavu. Mívají sklon k častému hnití a jsou na zavaření poměrně měkká. Ze všeho nejlepší jsou jablka s tvrdší slupkou, kterým tepelná úprava neubere na kvalitě. Výborné jsou například „koženáče“, které tuto podmínku naprosto splňují, mají kyselejší chuť a výbornou trvanlivost.

K výrobě vám postačí jablka a zvolené sladidlo

Připravte si misku, kterou naplníte vodou a zakápnete šťávou z půlky citronu. Následně omyjte 2 kg jablek, které postupně zbavte veškerých jádřinců a rozkrájejte je na menší kousky nebo plátky. Je na vás, jestli jablka zbavíte slupky, ale pokud se nechcete vzdát výživných látek, tak jablka neloupejte.

Nenechte jablka zčernat

Nakrájená a očištěná jablka ihned vložte do připravené misky s citronovou vodou, aby vám neměnily barvu a netmavly. Nechte je namočená alespoň 5 minut a poté vodu sceďte.

Plnění do sklenic

Takto připravená jablka plňte do čistých zavařovacích sklenic. Neplňte je až po horní okraj, ale tak 2 cm pod něj. Do každé sklenice přidejte 1 lžíci krystalového cukru, můžete použít i zdravější hnědý, stejně tak jako med. Obsah zalijte vodou zhruba 1 cm pod horní okraj a každou sklenici sklepněte lehkým poklepem dnem o stůl. Pak naložená jablka důkladně zavíčkujte.

Přichází čas zavaření

Naložená jablka sterilujte ve velkém hrnci, který vystelete čistou utěrkou, a naskládáte do něho sklenice. Vše zalijte vodou zhruba do poloviny až do třech čtvrtin výšky zavařovaček. Jakmile se voda začne vařit, uberte plamen a nechte vodu jen lehce probublávat po dobu asi 25 a 35 minut. V případě, že budete jablka zavařovat ve sterilizačním hrnci, udržujte je při teplotě 90 °C 30 až 35 minut. Po zavaření nechte jablka ve sklenicích odpočívat několik minut dnem vzhůru. Jakmile vychladnou, můžete je skladovat v lednici i několik měsíců.

Některá zavařená jablka si můžete nechat jen ve vlastní šťávě, jiné zas můžete dochutit. Zdroj: shutterstock.com

Jablka lze dochutit

Některá zavařená jablka si můžete nechat jen ve vlastní šťávě, jiné zas můžete dochutit přidáním skořice, hřebíčku, badyánu, nového koření, vanilky, rumu nebo citronové a pomerančové šťávy nebo kůry.

