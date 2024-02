close info Freepik.com

Kateřina Jelínková 25. 2. 2024

Také máte pocit, že na otravném mytí podlahy není co vylepšit ani zkazit? To je velký omyl, který může vést až k poškození materiálu, z něhož je krytina vyrobena. Pojďme se podívat na jednoduchý postup, jak na to jít správně.

Ať už máte doma na podlaze klasické parkety, lino, nebo třeba dlažbu, v každém případě je potřeba postarat se o jejich čistotu a co nejdéle je udržet jako nové. Nikdo přece nechce žít v zanedbaném bytě nebo častěji měnit krytinu na podlaze. Je to jednak finančně náročné a pak je s tím také spousta práce. Naučme se proto malý trik, který tuto práci usnadní a místnosti budou rychleji a lépe uklizené. Jak nejlépe vyčistit podlahu? Podívejte se na youtubové video od Clean My Space: Zdroj: Youtube Stačí se zeptat babičky I přes tu nejlepší péči se může stát, že podlahy po určitém čase “zajdou” a jejich vzhled již není takový, jako když jste se stěhovali do nového nebo zrekonstruovali starší byt. Pak mohou přijít na řadu buď drahé speciální přípravky, nebo se také můžeme obrátit ke zkušenostem našich maminek a babiček, které si s takovým problémem dokázaly poradit snadno a rychle. Třeba s pomocí obyčejného peroxidu vodíku. Kupte velké balení peroxidu, bude se hodit Peroxid doma míváme hlavně kvůli desinfekci případných poranění, ale může velmi dobře posloužit také třeba právě při úklidu. Pro takový případ samozřejmě nebudeme pořizovat malé lahvičky v lékárně, ale podíváme se v drogerii nebo specializovaných prodejnách po velkých baleních, která vyjdou finančně lépe a v domácnosti jejich obsah jistě upotřebíme.

Jak může peroxid pomoci v čištění podlah? Práce s ním je jednoduchá a účinná. Do teplé vody na vytírání jednoduše přidáme půl až jeden šálek peroxidu vodíku a další práce už bude stejná, jako jindy. Jen výsledek našeho snažení bude již po prvním ošetření podlahy tímto roztokem o poznání lepší. close info BM_27 / Shutterstock zoom_in Jak to udělat, aby se podlaha stále leskla jako nová? Malý trik vám pomůže Nepoškodí žádnou podlahu Výhodou peroxidu je fakt, že jej můžeme využít k ošetření jakéhokoliv druhu podlahy, ať už se jedná o umělé nebo přírodní materiály. Důležité je ale používání správného náčiní, které může hodně pomoci, ale také hodně pokazit. Často využívané úklidové mopy jsou sice jistě snadnou volbou, ale ideální rozhodně nejsou a při posuzování kvality práce a výsledku se řadí až na chvost ostatních možností, a to i s ohledem na množství vody, kterou po sobě na podlaze zanechávají, což rozhodně není vhodné hlavně u dřevěných podlah. Zkuste také ocet Pokud jsme zmínili peroxid vodíku jako výbornou možnost jak oživit vzhled podlahy, pak je dobré připomenout také další bezmála kouzelnou tekutinu, která vévodí mnoha úklidovým pracím v domácnosti. Je jí samozřejmě ocet, který by neměl chybět v žádné kuchyni, ani ve skříňce s čisticími prostředky. Bude působit podobně jako peroxid, jen se musíme smířit s několika minutami méně příjemného zápachu. Ten ale brzy vyprchá a zůstane jen čistá a svěží místnost. Ke kterému pomocníku se přikloníte právě vy?

