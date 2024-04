S příchodem jara se nezadržitelně blíží doba jarního úklidu. Jakmile začnou kvést stromy a počasí se zlepší, je čas vrhnout se na úklid domova. Ale jak na to? Jak udělat jarní úklid efektivním způsobem?

Jaro je tady a s ním i tradice jarního úklidu. Ačkoliv to může znít jako pracné a namáhavé úsilí, s dobrým plánem a správnými postupy může být úklid domova snadný a dokonce i příjemný. Podívejme se, jak správně provést každý krok jarního úklidu.

Na video od Kateřiny Doležalové o tom, jak správně udělat velký jarní úklid, se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Zbavte se zbytečností

Prvním krokem k úspěšnému jarnímu úklidu je se zbavit všeho, co nepotřebujete. Projděte si každou místnost a vytřiďte věci do čtyř kategorií: vyhodit, darovat, ponechat a přesunout jinam. Tím uvolníte prostor a usnadníte si úklid.

Nebojte se oblečení, které jste tři roky neoblékli, darovat nebo vyhodit. Stejně tak se zbavte starých nevkusných dek a deček, sušených květin a nepřečtených časopisů.

Zapněte pračku, pak jděte uklízet

Využijte čas praní, aby se prádlo pralo v pozadí, zatímco se vy soustředíte na úklid domova. Čisté textilie pak poskytnou vašemu domovu svěží vůni a pocit čistoty. Nezapomeňte, že praní záclon a povlečení může zabrat čas, takže je lepší začít s úklidem ostatních prostor a mezitím nechat prádlo prát.

Odshora dolů, od oken doprostřed

Profesionální úklidové firmy doporučují postupovat odshora dolů. Začněte odstraněním pavučin ze stropu, poté se pusťte do mytí oken, vysávání prachu a nakonec umývání podlahy. Tento postup zajistí, že prach a nečistoty se nebudou ukládat na již vyčištěné plochy.

Vzhůru na okna

Okna jsou klíčovým prvkem jarního úklidu, neboť čistá okna dodají domovu svěží vzhled. Začněte omytím rámů a pak pokračujte na skleněnou plochu. Použijte kvalitní čistič oken, který odstraní špínu a zanechá sklo beze šmouh.

Nezapomeňte, že čistá okna také umožňují světlu více pronikat do vašeho domova, což zlepšuje náladu a atmosféru. Také existuje nepsané pravidlo, že úklid by měl probíhat od oken do středu místnosti.

Velký jarní úklid je tu

Boj s prachem

Prach je nevyhnutelným nepřítelem každého domova. Věnujte pozornost vysávání a utírání prachu na místech, která se běžně přehlížejí. Použijte antistatické přípravky a čisticí prostředky, abyste minimalizovali výskyt prachu.

Prach se nejlépe ukládá na místech s nízkou cirkulací vzduchu, jako jsou pod postelemi, za nábytkem a za radiátory, takže tyto oblasti nezapomeňte zahrnout do svého úklidového plánu.

Nezapomeňte na nábytek a podlahy

Důkladně vyčistěte všechny povrchy nábytku, skříně, stoly a policové desky. Věnujte pozornost i podlaze, která často bývá opomíjena. Použijte vhodné čisticí prostředky, které zajistí důkladnou hygienu. Nábytek a podlahy jsou často prostorem, kam se nejvíce ukládá prach a špína, takže jejich důkladné vyčištění je klíčové pro čistý a zdravý domov.

Hurá do kuchyně

Kuchyně je srdcem domova, a proto by měla být dokonale čistá. Vyprázdněte skříňky, vyčistěte povrchy a nezapomeňte na důkladné vyčištění ledničky a mrazáku. Kromě běžného úklidu kuchyňských ploch a sporáku se také podívejte pod nádobí, za spotřebiče a do rohů, kde se mohou ukrývat zbytky potravin a prach.

Jarní úklid není žádná legrace, ale s dobrým plánem a správnými postupy může být efektivní a účinný. Sledování jednoduchých kroků a využití vhodných čisticích prostředků vám pomůže dosáhnout skvělých výsledků a přivede do vašeho domova svěží atmosféru jara.

Zdroj: www.youtube.com, www.tetadrogerie.cz