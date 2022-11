Tvrdé a páchnoucí ručníky jsou minulostí: Triky anglických hospodyněk to vyřeší

Utřít se po sprše do suchého, nadýchaného a voňavého ručníku je slast. Chcete si tenhle zážitek dopřát co nejčastěji? Víme, co probere vaše splihlé ručníky k životu. Jak na jemné a voňavé ručníky?

Ať už si koupíte jakékoliv ručníky, levné nebo drahé, většinou je čeká stejný osud. Jednoho dne se operou, zdrsní, ztratí svou jemnost, barvu a savost. Co s nimi?

„Nedávno jsem koupila celou sadu ručníků a podívejte se, co z nich je. Člověk, aby se bál už něco kupovat. Všechno je drahé a stejně nekvalitní,“ rozčiluje se padesátiletá Ilona z Prahy a ukazuje unavenou várku ručníků, které po nespokojených majitelích podědil domácí mazlíček, výmarský ohař Vilda.

Pravda, kvalita ručníků může být sporná, nicméně jak se ukazuje, spousta ručníků odchází právě kvůli špatné péči. Co tedy můžete udělat pro to, aby vám ručníky sloužily ke vší spokojenosti dlouhá léta?

Domácí aviváž za pár korun

Inspirujte se triky anglických hospodyněk, které na praní ručníků používají speciální změkčovač, který přidávají do pračky společně s pracím práškem nebo gelem. Tenhle domácí „zlepšovák ručníků“ si můžete vyrobit z doma dostupných surovin. Navíc je čistě bio a bez chemie, takže si ho můžou dovolit i alergici! Jak na to?

Větší plastovou nádobu (můžete použít třeba nádobu od pracího gelu) naplňte 150 – 200 ml horké vody. Přidejte 10 g jedlé sody a 800 ml jablečného octa. Jakmile směs přestane bublat, přidejte do ní ještě 20 kapek oblíbeného esenciálního oleje (například levanduli nebo pomeranč), zavíčkujte, protřepte a můžete používat.

Po domácí aviváži budou ručníky měkké a voňavé. Zdroj: Profimedia

Ručníky nikdy nežehlete!

Aby efekt byl co největší, perte ručníky s tímto změkčovačem pravidelně. Teplotu praní navolte na minimální teplotu 45 °C. Uvidíte, že už po prvním praní budou vaše ručníky krásně čisté, voňavé a nadýchané! A pozor, pokud máte doma froté ručníky, tak je zásadně nežehlete! Ručníky se pak zbytečně „splácnou“ a ztratí svůj objem a savost. Namísto žehličky je raději pořádně vyvěste, aby se důkladně usušily. Poté je složte do skříně. Budou skoro jako nové.

Aviváž si namícháte z dostupných zdrojů sami doma. Zdroj: Profimedia

Co možná nevíte...

O kvalitě ručníků rozhoduje hlavně materiál a gramáž. V současné době jsou nejvíce adorované bambusové ručníky, které jsou nadýchané, příjemné na kůži a rychle schnou. Ideální gramáž ručníku se pohybuje mezi 300 až 600 g/m2.

Oblíbená je stále stará dobrá klasika, a sice 100 % bavlněné ručníky ve froté úpravě.

Novým trendem, hlavně pro sportovce, jsou ručníky z mikrovlákna. Sice nejsou nadýchané, ale jsou hebké, příjemné a rychle schnou. Proto jsou ideální do posilovny, do bazénu nebo na výlety.

Zdroje: www.kavarna.4home.cz, www.receptyone.net