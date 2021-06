Jak na moly v domácnosti? Nejlepší babské rady

Malí zlatí nebo hnědočerní motýlci. Nevítaní hosté našich domácností. Vkradou se do nich náhle a zcela nenápadně. Mohou nadělat hodně paseky nejen v našich skříních, ale i ve spížích. Jak na moly? Není to jednoduché, ale máme pro vás léty ověřené triky.

Zdroje: primanapady.cz, www.goodhousekeeping.com, www.nytimes.com

Nezáleží na tom, jestli se u vás doma zabydleli moli šatní nebo mouční. V každém případě nám vždy přinesou starost, co s nimi a jak se jich zbavit. Neskutečně rychle se totiž množí a najít jejich skrýše není nic jednoduchého. A vyhubit je? To je opravdu těžký úkol.

Mohli jste si je nevědomky přinést domů s nákupem, ale možná se k vám dostali i ventilací od sousedů, anebo zvenku oknem. Jestliže mají lesklá zlatavá křídla, jedná se o moly šatní, kteří shánějí kreatin nacházející se hlavně v bavlněných věcech. Samotní motýlci nejsou na škodu, ale predátory jsou hlavně jejich larvy, které umějí napáchat nemalou škodu.

Moli šatní mají lesklá zlatavá křídla. Zdroj: shutterstock.com

V případě, že jsou tmavě hnědí s černými skvrnami, jsou to moli potravinoví a ti hledají své útočiště v místech mezi potravinami. Lebedí si hlavně v mouce, sušeném koření, rýži nebo v luštěninách. Jejich nebezpečné housenky se často vyskytnou nejen v pečivu, sušenkách či strouhance, ale i čokoládě nebo sušeném ovoci.

Moli nemají rádi rušné prostředí, větrání a světlo, naopak jim vyhovují klidné, vlhké a tmavé kouty. Říká se, že nesnášejí cigaretový kouř, ale začít kvůli tomu kouřit nemusíte! Máme několik lepších rad, jak se jich zbavit.

Dejte na osvědčené rady babiček

Levandule, rozmarýn a mnoho dalších aromatických rostlin a bylin

Už naši předkové bojovali s moly a neměli na dosah chemické postřiky, jako máme dnes my. Proč si však tahat domů chemii a škodit našemu zdraví? Vyzkoušejte ekologické triky, které jsou mnohokrát efektivnější a fungují.

Moli naprosto nesnáší levanduli. Zdroj: shutterstock.com

Nejúčinnější jsou aromatické přírodní deodoranty a odpuzovače. Moli naprosto nesnáší levanduli. Do skříní mezi prádlo dejte pár kytiček čerstvé či sušené levandule a její vůně nejen odradí moly, ale ještě budete mít nádherně provoněné prádlo a oděvy. Často je však nahrazujte čerstvými, aby nebyly vyčichlé.

Stejným způsobem použijte i voňavý rozmarýn, mařinku vonnou, bobkový list, skořici, hřebíček, pelyněk nebo třeba pomerančovou kůru, chmel či kousky cedrového dřeva. Účinné jsou údajně i smrkové větvičky zavěšené do skříně nebo sáček s jehličím. Do skříně můžete také rozsypat čerstvý mletý nebo drcený pepř, ani ten moli nemají rádi. Skvělým odpuzovačem jsou i mýdla, která rozložíte celá mezi prádlo nebo je nadrtíte do látkových sáčků.

Tekutý přírodní lapač molů

Doma si můžete jednoduše připravit i roztok z melasy s octem. Použijte jeden díl melasy a dva díly octa, nalijte směs do vhodné misky a dejte ji na dno skříně. A přitvrdit můžete i v bytě tím, že na obávané škůdce připravíte jednoduchou past. Stačí nalít do další nádoby trochu octa, vína nebo piva, které motýlky přitahují, a nechat je jednoduše utopit.

Základem je prevence

Vždy je nejlepší dodržovat pár zásad a předejít tak výskytu dotěrných molů ve vaší domácnosti.

Udržujte pořádek v potravinových skříňkách

Pravidelně a pečlivě prohlížejte regály, kde skladujete potraviny a kontrolujte ty, které rádi napadají. Zaměřte se na zaprášená a méně dostupná místa, právě tam se můžou často housenky zavíječů skrývat.

Uzavíratelné dózy

Mouky, müsli a všechny potravinové sypké směsi nenechávejte v otevřených původních obalech, přesypte je do nádob s pevným víčkem. Pokud si nejste jistí, že je třeba mouka v pořádku, můžete ji prosít, nebo ji dejte na pár minut do vyhřáté trouby na 90 °C, aby se případné zárodky zničily. Stejně funguje i mrazák.

Chraňte své potraviny před moly v uzavíratelných dózách. Zdroj: Profimedia.cz

Spotřebujte včas ohrožené potraviny

Mějte přehled o vašich zásobách jídla a nic neskladujte příliš dlouho. Stačí pár týdnů nechat třeba otevřený sáček s kořením či jinou oblíbenou potravinou molů a máte o zábavu postaráno.

Čistota je základ

Pravidelně umývejte kuchyňskou linku, skříňky i spíž. Nezapomeňte ani na skrytá místa za policemi, v temných rozích nebo na dně šuplíků. Molům se tam líbí nejvíce a často si v nich vytvoří základnu, odkud v hejnech vylétají a hledají příležitost usídlit se v dalších potravinách.

Nezapomeňte na šatní skříně

Čistěte je pravidelně vlhkou prachovkou. A pozor na vytapetované vnitřní plochy, protože moli se s chutí usazují v záhybech. Čas od času skříně vyprázdněte a kompletně je vyčistěte. Oblečení pravidelně větrejte a to, které dlouho nenosíte, jednou začas vyperte.