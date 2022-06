Kompletní výčet způsobů, jak efektivně zničit octomilky

Drobné mušky, které poletují v kuchyni, vás dovádí k šílenosti a nevíte, jak se jich co nejúčinněji zbavit? Poradíme vám, co na octomilky dokonale platí.

Otravné drobné mušky najdete převážně v okolí ovoce a také milují všechno, co je kvašené. S radostí si pochutnávají na zbytcích vína i piva a často na jejich hejna můžete narazit v blízkosti odpadkového koše. Prevencí je vždy dokonale čistá kuchyň a důsledné uklízení veškerých nedojedených potravin.

Otravný hmyz, který slouží vědě

Octomilka obecná (Drosophila melanogaster) je drobný dvoukřídlý hmyz z čeledi octomilkovitých. Přestože jsou tyto mušky nepříjemné, jsou i v něčem jedinečné. Využívají se totiž v mnoha genetických výzkumech a patří ke klíčovým modelovým organismům vývojové biologie. A další zajímavost? Octomilky jsou neskutečně vytrvalými letci na opravdu velkou vzdálenost a byly obdařeny dokonalým čichem.

Připravte si nádobu, vhodná je mistička, ale s přehledem využijete i plastovou lahev s uříznutým hrdlem. Nalijte do ní víno nebo ocet, perfektně fungují i sladké šťávy. Zdroj: shutterstock.com

Jednejte rychle, octomilky se množí rychlostí blesku

Možná znáte tyto mušky také pod názvem ovocné, banánové nebo vinné. Jejich zabarvení bývá světle žluté, načervenale hnědé nebo skoro černé. Jedná se o velice malé, tak 2 až 4 mm dlouhé živočichy. A co je na nich nejvíc zákeřné? Jsou to dokonalé přebornice v rozmnožování. Jedna samička má schopnost naklást až 400 vajíček, z nichž se vylíhnou už za 3 až 4 dny dospělci. Ačkoliv likvidace octomilek častokrát vypadá jako nezvladatelný úkol, nepropadejte panice! Existují totiž ověřené způsoby, které vás octomilek dokonale zbaví.

Kyselá a sladká lákadla

Připravte si nádobu, vhodná je mistička, ale s přehledem využijete i plastovou lahev s uříznutým hrdlem. Nalijte do ní víno nebo ocet, perfektně fungují i sladké šťávy. Poté nádobu překryjte potravinářskou fólií a udělejte do ní několik malých dírek. Octomilky naláká vůně tekutin a otvory se dostanou k návnadě. Zpátky ven se však už nedostanou.

Mix z octu, cukru a saponátu

V misce smíchejte ohřátý jablečný ocet s trochou cukru a pár kapkami prostředku na mytí nádobí. Uvidíte, jak během chvilky teplé aroma octomilky přiláká. Je to však past! Povrchové napětí kapaliny se saponátem změní a způsobí, že se mušky v tekutině utopií. Tento lapač použijte více dní za sebou a budete mít od octomilek nadobro klid.

Skvělý výsledek vám zaručí i banán a hroznové víno

V tomto případě se vám podaří užitečným způsobem zužitkovat kousky nahnívajícího ovoce. Položte na talířek kousek starého banánu nebo pár kuliček hroznového vína a stejně jako v předchozích případech zakryjte potravinovou fólií s otvory. Během chvilky uvidíte, jak tento trik perfektně funguje.

Vysavač nemusí být pouze na smetí

Protože se mušky často vyskytují na inkriminovaných místech ve větším množství, máte možnost je odstranit i mechanicky. Použijte k tomu vysavač a mušky několikrát za sebou opakovaně vysajte. Poté otevřete okno a vytvořte průvan, na který jsou octomilky velice háklivé a nedělá jim dobře.

Jedna samička má schopnost naklást až 400 kusů vajíček, z nichž se vylíhnou už za 3 až 4 dny dospělci. Zdroj: shutterstock.com

Důležitá je i následná prevence

V první řadě udržujte všechny plochy v kuchyni naprosto čisté a platí to také o vodovodních odpadech. Jsou to ideální místa, kde se octomilky často shlukují. Při pravidelném úklidu dřezu nalijte vždy do odpadu přípravek na odstranění zbytků a mastnoty. Můžete použít ocet nebo jedlou sodu, ale i klasického „krtka“. Dávejte si pozor i při zalévání pokojových květin, protože mokrá hlína je pro octomilky ideálním místem pro kladení nových vajíček.

