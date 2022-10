Připálili jste hrnec? Naše babičky měly levný a geniální trik

Stala se vám malá nehoda s kuchyňským nádobím a výsledkem byl nevzhledně připálený hrnec? Nezoufejte, víme jak na to. Prozradíme vám i to, jak si s touto lapálií uměly zdárně poradit i naše babičky.

S připáleným nádobím má jistě alespoň jednu zkušenost každý z nás. Nejhorší na tom je následné a pracné drhnutí špíny, které je někdy opravdu nad veškeré lidské síly. A nepomáhá ani dlouhodobé namočení hrnce do vody. Pojďte na to chytře a s umem zkušených, máme pro vás hned několik šikovných vychytávek. Chce to jen trochu trpělivosti a správné ingredience.

Litinu zachraňovaly babičky solí a olejem

Pokud vlastníte litinové nádobí, je nejlepší zasáhnout již ve chvíli, kdy se pokrm začne v hrnci připalovat. V tento moment vaření přerušte a co nejrychleji z něj jídlo přendejte. Na dno okamžitě vysypte vrstvu soli a veškerá připálená místa jí pokryjte. Hrnec nechte vychladnout a poté připáleniny opatrně seškrábejte dřevěnou špachtlí nebo plastovou škrabkou.

Potom nádobí omyjte běžným mycím prostředkem, důkladně ho opláchněte vodou a ihned pečlivě osušte, nejlépe utěrkou z mikrovlákna. Abyste vnitřek hrnce řádně zakonzervovali před dalším poškozením, použijte pár kapek oleje. Zahřejte ho v nádobí a po vychladnutí jej rozleštěte po celé vnitřní ploše.

Na hliník platí popel

V případě hliníkového nádobí je skvělým pomocníkem popel. Stačí si ho nanést na hadřík a krouživými pohyby z inkriminovaných lokalit připáleniny odstranit. Na tento materiál funguje i ocet a jedlá soda, anebo si můžete smíchat kašičku z čpavku, křídy a jedlé sody.

S připáleným nádobím má jistě alespoň jednu zkušenost každý z nás. Zdroj: Shutterstock

A jak na měď? S půlkou citronu!

V případě, že se vám jídlo připálilo na měděném nádobí, vyrazte do boje s rozkrojeným čerstvým citrónem. Jednoduše s ním zaneřáděná místa drhněte do té doby, dokud se spáleniny nerozpustí. Nakonec hrnec důkladně opláchněte teplou vodou a vyleštěte do sucha utěrkou.

Keramické kousky zachrání jedlá soda

Keramické povrchy se zpravidla moc nepřipalují. Ovšem pokud se vám někdy taková nehoda stane, většinou stačí nádobu namočit na půl hodinky do vody se saponátem na nádobí, připáleniny se odmočí. Pokud by byl tento zásah nedostačující, nasypte si na houbičku trouchu jedlé sody a šetrně jím připálené místo vyčistěte. Následuje důkladné opláchnutí a vysušení.

Jedlá soda je skvělým pomocníkem při odstraňování připálenin z nádobí. Zdroj: shutterstock.com

S čištěním smaltu vám pomůže cola

Přestože je smalt poměrně citlivým materiálem, i z něho se dají odstranit nežádoucí skvrny. Nalijte do hrnce colu a nechte ji chvilku povařit. Poté umyjte nádobí běžným způsobem. Cola totiž dokonale uvolní zaschlou špínu a mastnotu.

Nerez vyčistíte citronem či solí

Nerezové nádobí nikdy nevystavujte drsným metodám, které by mohly poničit jejich povrch. Využijte raději sílu citronové šťávy nebo soli. Jednu z ingrediencí zalijte v hrnci vodou a přiveďte ji k varu. Připáleniny se díky tomu odmáčením nadzvednou a půjdou vám snadno odloupnout a dočistit.

Tableta do myčky odstraní i nejhorší připáleniny

Mistrným pomocníkem je také klasická tableta do myčky, kterou rozpustíte v hrnci během krátkého vaření a necháte působit přes noc až do rána. Pak hrnec stačí omýt saponátem na nádobí a utřít utěrkou.

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.westwing.cz, www.cestakbydleni.cz