Připálený plech: S tímto trikem profesionálních hospodyněk bude během chvíle jako nový

Kateřina Jelínková 18. 9. 2024 clock 4 minuty video

I když se rádi postaráme o rodinu a připravíme opravdu vynikající pohoštění, to, co následuje, většinou nemilujeme. Mytí nádobí a zvláště připečených hrnců nebo plechů rázem promění večer v noční můru. Nemusí to tak ale být, když se naučíme využívat kouzelnou moc docela obyčejných věcí z kuchyně.

Zbytky mastnoty a sem tam kousek čehosi připáleného, to jsou výzvy, které není jednoduché překonat ani velmi důkladným a dlouhým drhnutím. Jestliže se s takovým problémem potýkáte častěji, jistě se vám budou hodit rady zkušených hospodyněk, které dobře vědí, jak na to, aby si ušetřily těžkou práci. Více informací najdete také v kanálu Jak na úklid info na youtube: Zdroj: Youtube Sázka na jistotu Jedním z nejjednodušších, ale zároveň nejúčinnějších principů čistění opravdu velmi zašpiněných plechů, je použití jedlé sody v kombinaci s obyčejným octem. Je to tak jednoduché, že snadnější už to ani být nemůže. Plech zkrátka posypte jedlou sodou tak, abyste jí zakryli všechny nečistoty, jichž se potřebujete zbavit. Pak už jej jen postříkejte octem (ideální je použít skutečně rozprašovač) a sledujte, co se bude dít. Kdo si počká... Pod bublající vrstvou, kterou necháte na plechu alespoň čtvrt hodiny, se nečistota naruší do té míry, že ji pak už bude stačit jen jemně setřít houbičkou a bude hotovo. Místo octa můžete použít i jinou kyselinu, například citronovou šťávu. close info David Turecký / David Turecký zoom_in Problémům raději předcházejte za použití pečicího papíru Slaný, ale čistý plech I když jedlou sodu najde ve spíži asi každý, může se stát, že právě došla a ještě jste nekoupili novou. Nevadí, stejně dobře poslouží i obyčejná sůl, kterou doma máte určitě. Nasypte ji na plech – čím hrubší sůl použijete, tím bude výsledek lepší – a zalijte horkou vodou. Stejně jako u sody nechte vše přibližně patnáct minut svému osudu a pak plech vydrhněte pomocí drátěnky nebo hrubší houbičky. Zbytky a mastnota by měly jít dolů bez větších problémů. Zkuste alobal Někdy se může stát, že je třeba rychle vydrhnout plech nebo hrnec, ale nikde není k nalezení ani ta poslední drátěnka, kterou jste si schovávali pro případ kuchyňské nouze. Nic ale není ztraceno ani v takovém případě. Docela dobře totiž poslouží alobal, který odtrhnete a jemně zmuchláte. Nebudete z něj dělat kompaktní kuličku (i když je to vždycky lákavé), ale jen ho mírně zmačkáte jako papír, než jej zahodíte do koše. Tak dostane alobal tu pravou strukturu, která bude pro drhnutí nádobí nejprospěšnější. Plech nechte chvíli odmočit ve slané vodě a pusťte se do díla. Půjde to skoro samo a za pár minut bude hotovo bez velké dřiny. Tablety nebo prášek? Velkou odmašťovací sílu mívají také tablety do myčky a dokonce i prací prášky. Obojí je možné použít na vyčištění připálených mastných plechů, v případě volby pracího prášku bude pak samozřejmě potřeba plech opláchnout ještě o něco důkladněji, než při použití přípravku na nádobí. Nejprve si do plechu nasypte trochu pracího prášku a pak jej zalijte horkou vodou až po okraj. Nic se nestane, když tuto tekutinu necháte působit přes noc nebo několik hodin. Čím déle vydržíte, tím snadněji pak půjdou nečistoty setřít. Snažte se předejít nehodám Všechny metody čištění, které nám usnadní práci, jsou jistě velmi vítané. Ještě lepší je ale situace, kdy je nebudeme muset používat, a přesto bude nádobí snadno a rychle znovu čisté. Pomůže nám k tomu prevence a důkladná příprava před vařením a pečením. Pečicí papír je dnes již samozřejmostí, tak proč jej nevyužívat naplno? Ušetříme si tím spoustu starostí a zbytečné práce při drhnutí připálených plechů. Související články close Domov a bydlení Večer do tohoto roztoku hoďte kuchyňské utěrky a ráno budete spokojeni: Oslnivě čisté video close Domov a bydlení Utírat nádobí, nebo neutírat? Odpověď se nejspíš velké části lidí nebude líbit Zdroje: www.aazdravi.cz, www.webstaurantstore.com, www.bhg.com

