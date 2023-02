Rekonstrukci kuchyně zvládnete sami a za hubičku. Podívejte se

Kuchyň je něco, co člověk zařizuje jen párkrát za život a každá hospodyňka má tu svou vysněnou. Jak kuchyň zrekonstruovat a vdechnout jí nový život, aniž by vás to finančně zruinovalo? Naštěstí si dnes kuchyň dokážete vylepšit a přestavět svépomocí a mnohem levněji. Své o tom ví i Starej fotr, podívejte se, jak rekonstrukci zvládnul on a načerpejte inspiraci!

Kuchyňská studia nabízejí objemné katalogy těch nejkrásnějších kuchyní. Ne vždy na ně ale rodinný rozpočet dosáhne. Naštěstí díky hobby marketům a jiným obchodům můžete dát i staré kuchyni mnohem krásnější kabát a nemusí vás to stát lidově řečeno majlant. Svépomocí lze navrhnout a vymyslet i zcela novou kuchyň a to v případě, že řešíte nové bydlení a původní kuchyňská linka má svá nejlepší léta za sebou, nebo jen postrádá praktičnost.

Do takové rekonstrukce se pustil i Starej fotr a vzal to skutečně z gruntu, přesvědčte se sami na videu:

Chtělo by se říct, že je nutné začít pěkně od podlahy, ale v tomto případě raději začněte od samotné linky, kterou je třeba rozmontovat a odstranit. Pak pokračovat vyladěním stěn v kuchyni a podlahy vyřešte nakonec. Není nic horšího, než když položíte zbrusu nové podlahy a při úpravě stěn je ušpiníte štukem nebo barvou.

Rekonstrukce kuchyně nemusí nutně znamenat zaplatit sta tisíce, vylepšit nebo předělat ji zvládnete sami za méně. Zdroj: shutterstock

Příprava hotová, jde se na věc

Asi nejtěžší je vymyslet tvar kuchyně tak, aby byl praktický, nepůsobil jako pěst na oko a vy jste se v kuchyni příliš nenaběhali. Pracovní plocha, mycí plocha a plocha, kde budete konečně vařit jídlo, by měla pomyslně kopírovat trojúhelník.

Jak vyřešil rozložení místa nové kuchyně Starej fotr, se podívejte zde a načerpejte cenné rady:

Když nemůžete vyměnit celou kuchyň

Chtěli byste své kuchyni vdechnout nový život, ale rekonstrukci z gruntu si dovolit nemůžete? Nevadí. Proveďte ve své kuchyni pár změn a uvidíte, že dostane rázem zase úplně jiný rozměr. Není potřeba ihned starou kuchyň vyhodit a nahradit ji novou. Velkou parádu uděláte, pokud vyměníte dvířka.

Dnes už se dají sehnat dvířka nejrůznějších rozměrů a dekorů, stačí si jen vybrat. Levnější variantou jsou dekorační fólie s nejrůznějšími motivy. Pokud zvolíte tuto variantu, věnujte dvířkům trochu péče a odmastěte je, aby na nich fólie lépe držela. Chcete-li změnu, ale nejste fanoušek fólií, dvířka jednoduše natřete jinou barvou. Nezapomeňte je však předem mírně obrousit a zbavit tak původní barvy.

Nemůžete si dovolit zbrusu novou linku? Zkuste malé změny, namontujte třeba nové úchytky. Zdroj: shutterstock

Pracovní deska udělá hodně

Původní pracovní deska nese letité stopy prvních pokusů o vaření, práce s nožem, či paličkou na maso? Vyměňte ji. Zvolte modernější dekor a uvidíte, že celá kuchyně dostane rázem úplně jiný rozměr. Chcete-li začít pozvolna a nechcete se pouštět do velkých akcí, pro začátek zkuste vyměnit jen úchytky. Volit můžete mezi těmi, co jsou v sadě, ozvláštnit je ale můžete nádhernými skleněnými nebo keramickými. Uvidíte, že kuchyň bude vypadat zase úplně jinak.

Zdroje: www.youtube.com, www.youtube.com, www.homeincube.cz