Jak na silonky, aby se vám hned neroztrhly a vydržely, co nejdéle? Stačí znát malý, ale osvědčený trik!

Silonky bez utíkajících ok? Žádný problém! Roztržené silonky jsou noční můrou snad každé ženy a zpravidla se tento problém objeví v tu nejméně vhodnou chvíli. Nepříjemné situaci se však dá poměrně jednoduše předejít.

Máme pro vás hned několik jednoduchých tipů, jak silonkám prodloužit životnost a minimalizovat riziko jejich roztrhání.

Chcete se naučit nosit správně silonky vyhnout se častým trapasům? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu ONE TV cz:

Zdroj: Youtube

Základem je kvalita

Silonky jsou kouskem oblečení, který v ženském šatníku patří k těm nejjemnějším a nejchoulostivějším na péči. Vždy si proto kupujte jen silonky kvalitní a raději investujte do silonek s vyšší gramáží a se speciálními vlákny, které navíc zabraňují utíkání ok. Oproti tenkým variantám nabízejí větší odolnost a mnohem lépe i sedí.

close info Profimedia.cz zoom_in Pokud chcete, aby vám nové silonky vydržely opravdu dlouho, smočte je ve vlažné vodě a mokré je vložte do mrazáku.

Klíčová je i správná péče

Perte silonky vždy v pracím sáčku, jedná se o velmi jemný materiál. Ochráníte je tak před poškozením o jiné prádlo či buben pračky. Využívejte program na jemné praní při maximální teplotě do 30 °C.

Zapomeňte na aviváž a agresivní práškové prací prostředky. Mohou narušit strukturu materiálu a způsobit ztrátu pružnosti. Silonky perte vždy v tekutých prostředcích.

Odpovídající sušení

Neméně důležité je pro dlouhou trvanlivost silonek i správné sušení. Rozložte je volně na sušák a nechte je uschnout na čerstvém vzduchu. Silonky nikdy nesušte v sušičce ani na rozpáleném topení.

Dokonalá ochrana

Pokud chcete, aby byly silonky více odolné, vložte je před použitím do mrazáku! Nejprve je namočte do vlažné vody, vyždímejte je a vlhké vložte do plastového sáčku. Silonky by měly rovnoměrně promrznout.

Následný den je vyndejte a nechte přirozeně rozmrazit a uschnout. Nízké teploty mrazáku vlákna silonek zpevní, čímž se stanou mnohem odolnějšími proti mechanickému poškození. Zároveň dojde i ke zpomalení stárnutí materiálu, kdy se snižuje jeho elasticita.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Důležité je silonky správně oblékat. Natahujte je opatrně a dávejte pozor, abyste na sobě neměly žádný ostrý předmět.

Tip na závěr

Přestože si pořídíte kvalitní silonky a ošetříte je mrazem, je důležité dodržovat i správnou techniku oblékání. Díky tomu také minimalizujete riziko jejich poškození. Před natažením silonek si vždy zkontrolujte nehty u rukou i nohou, zda je nemáte zatržené, stejně tak dbejte opatrnosti na šperky, které by mohly materiál snadno potrhat.

Ideální je sedět na stabilní židli, pro dobrou stabilitu a snazší oblékání. Nejprve natáhněte na ruku jednu nohavici, pak ji shrňte a nasaďte na špičku jednoho chodidla. Potom ji vytáhněte a stejný postup opakujte i s druhou nohavicí na druhé noze.

