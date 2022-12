Jak se zbavit skvrn na utěrkách a jejich zápachu: Uvařte si levnou bělicí směs

Nedaří se vám kuchyňské utěrky vyprat tak, aby byly jako nové? Zkuste pár jednoduchých triků, jak se zbavit skvrn na utěrkách pomocí levné bělicí směsi.

Utěrky v každé kuchyni dostávají pořádně zabrat. Neslouží jen k osušení nádobí, často je bereme do ruky při ušpiněné plotýnce od oleje, omáčky, nebo do ní prostě v rychlosti otřeme rozlitý džus. Všechny tyto skvrny pak sice mohou na utěrce udělat hezkou barevnou mapu, ovšem když se onu mapu nedaří ani po několikáté vyprat, je to spíš k vzteku.

Často na utěrce ulpí i zbytky jídla či pití, ne jen voda. Zdroj: shutterstock

Jedlá soda se solí

Jak se o kuchyňské utěrky starat, když pračka a prací prášek jsou na skvrny od jídla a mastné fleky na utěrkách krátké? Podívejte se na jednoduché triky na videu:

Neohrožená dvojka. Tak by se dala charakterizovat kombinace jedlé sody a soli. Není nic jednoduššího, než si připravit hlubší hrnec, nasypat do něj půl hrnku sody bikarbony a stejné množství soli, přidat špinavé utěrky a zalít horkou vodou. Vodu s utěrkami přiveďte k varu a vyvařujte asi 10 minut. Po uplynutí doby si připravte škopek se studenou vodou, kam vyvařené utěrky opatrně, aniž byste se popálili přendáte, propláchnete a vyždímáte.

Jedlá soda a sůl pomohou zbavit se zašlých skvrn. Zdroj: shutterstock

Olej funguje proti mastným skvrnám

Bude to znít zvláštně, ale mastné skvrny z utěrek se dají velmi dobře odstranit pomocí oleje. Připravte si kýbl nebo lavor a v něm pěl litrů horké vody. Vlijte dvě polévkové lžíce kuchyňského oleje. Je zcela na vás, jaký olej použijete, všechny budou mít stejný efekt. Pokud byste ale chtěli utěrkám přilepšit a padne volba na panenský olivový, není to nutné. Utěrky jej neocení.

Přidejte dvě lžíce jedlé sody a zasypejte ještě hrnkem pracího prášku. Na závěr do roztoku namočte špinavé utěrky a nechte je tam odpočívat, dokud voda nevychladne. Pak utěrky vyjměte a vyperte v pračce minimálně na 60 °C.

Mikrovlnná trouba nejen na pokrmy

Kromě vyvařování můžete vyzkoušet i o něco rychlejší metodu. S flekatými utěrkami velmi dobře pomůže i mikrovlnná trouba. Špinavé utěrky vložte do sáčku, zasypejte pracím práškem a zalijte horkou vodou. Sáček nezavírejte, ale vložte i s utěrkami do hlubší nádoby, aby se vám uvnitř trouby nerozlila horká voda. Mikrovlnku nastavte na střední výkon a prádlo v ní ohřívejte zhruba jednu a půl minuty. Hotové dílo vyndejte opatrně, abyste si nepopálili ruce. Utěrky už pak jen opláchněte od pracího prášku nebo vyperte, jak jste zvyklí.

Někdy utěrky zapáchají i po vyprání a často od nich načichne i ostatní prádlo. Zdroj: shutterstock

Tip na závěr

Utěrky jste vyprali na vysokou teplotu, ale stále jsou nevábně cítit a nesají tak jo dřív? Máme pro vás dva tipy. Při praní utěrek nepoužívejte aviváž. Ta totiž zbavuje utěrky i ručníky savosti, navíc se její používání vzhledem k tomu, že utěrky přichází do styku nejen s nádobím, ale i s potravinami, příliš nedoporučuje. Raději nalijte k utěrkám do bubnu pračky dva šálky obyčejného octa a klasicky vyperte. Uvidíte, utěrky budou jako nové.

