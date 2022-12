Máte ucpaný záchod? Dřív než zavoláte instalatéra, zkuste tenhle trik s fólií

Problém s ucpaným záchodem se může stát opravdu komukoliv. Abyste nemuseli objednávat hned instalatéra, ukážeme vám několik triků, které si s ucpaným záchodem hravě poradí. Ušetří vám to starosti i peníze.

Domácí práce spojené se záchodem patří mezi nejméně oblíbené činnosti. Moc tomu ani nepřidá, když se toaleta ucpe. Pokud se vám to přihodí, je dobré být na takovou situaci řádně připravený. Jedině tak zachováte chladnou hlavu a s problémem si jednoduše poradíte.

Zvon na WC

Koukněte se na video, kde je několik chytrých triků, které pomohou při čištění a uklízení celé domácnosti:

Asi nejrychlejší způsob, jak se zbavit ucpaného záchodu, je pomocí zvonu, který můžete mít schovaný třeba za záchodem. Vložte zvon na odpad a pomocí síly začněte pumpovat. Vytvořený podtlak snadno uvolní ucpané potrubí. Pokud se vám v záchodové míse nahromadilo příliš mnoho nespláchnuté vody, pak ji nejdříve pomocí menší nádoby přelijte do kýble, a teprve potom použijte zvon.

Pro lepší manipulaci a přilnavost zvonu, ho před použitím namočte do horké vody. Zdroj: Shutterstock

Sáhněte do kredence

Kromě čištění záchodu silou můžete vyzkoušet i roztok, který si snadno vyrobíte doma. Nasypte do záchodové mísy půl kila jedlé sody a pomalu ji polévejte litrem octa. Při nalévání dejte pozor, aby se vám nedostalo nic do očí. Používejte také raději i gumové rukavice, které ochrání vaše ruce. Jestliže cíleného efektu potřebujete dosáhnout co nejdříve, nalijte ještě 2-3 konvice horké vody. Směs nechte působit nejlépe přes noc.

Kanalizační pero nebo ramínko?

Skvělou pomůckou při boji proti ucpanému záchodu je kanalizační pero, které najdete jak v instalatérských obchodech, tak i v domácích potřebách či obchodech pro kutily. Pokuste se drátem uvolnit nečistoty v odtoku tak, že jím budete dané místo prošťouchávat. Na podobném principu funguje stejně i silný drát, který se nachází v ramínkách na oblečení. Před použitím ho však obalte hadrem, abyste záchodovou mísu nijak nepoškrábali a neponičili.

Do záchodu nepatří vlhčené ubrousky, odličovací tamponky, ani papírové utěrky či kapesníky. Zdroj: Shutterstock

Trik s potravinářskou fólií

Dalším způsobem, jak efektivně uvolnit ucpaný záchod, je pomocí potravinářské fólie. Zvedněte prkénko nahoru a záchodovou mísu obalte fólií tak, aby nemohl uniknout žádný vzduch. Poté spláchněte, čímž se vám fólie nafoukne. Tu stačí jednoduše stlačit zpět dolů a záchod bude opět průchodný.

Nevhazujte nic, co do WC nepatří

Abyste ucpanému záchodu předešli, je dobré řídit se jedním pravidlem. Do záchodu se smí vhazovat pouze toaletní papír. Ostatní věci, jako jsou hygienické potřeby, vlasy, ale i zbytky z kuchyně, do záchodu prostě nepatří. Ušetříte si tak nepříjemné čištění, které jistě nikdo nemá v oblibě.

