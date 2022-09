Prastará levná zapomenutá metoda: Přidejte toto do pračky a prádlo bude vonět

Chcete vědět, jak na voňavé prádlo bez chemie? Dejte se na ekologické praní! Prádlo je po něm příjemné, nedráždí pokožku a zbytečně nebudete utrácet za drahé prostředky plné nebezpečných látek.

Perte ekologicky a s vůní dle našich babiček

Pokud si myslíte, že se po praní veškerý koupený prací prášek z prádla vymáchá, tak jste na omylu. Vyzkoušejte si například někdy zbavit některý praný kus vůně chemické aviváže a uvidíte, že i po třetím praní prostředek ještě ucítíte. Vraťte se k ověřeným metodám našich předků a vsaďte na klasické prací mýdlo.

Proč nepoužívat chemické prášky na praní

Bohužel je tento stav nepříjemný pro všechny s citlivou pokožkou. Chemické prášky totiž obsahují synteticky vyrobené tenzidy neboli povrchově aktivní látky, které agresivně odstraňují nečistoty a ulpívají ve tkanině, aby zabránily jejich dalšímu usazování. Kromě toho bývají plné fosfátů a bělidel, které snadno likvidují skvrny. V horším případě jsou někdy vyrobené na bázi chlóru, který je pro člověka i přírodu jedovatý. Nebezpečné jsou i syntetické parfémy, které jsou často dráždivé a naprosto nevhodné pro všechny alergiky a jedince s citlivou pokožkou.

Mýdlo bylo populární už za doby starověkých Sumerů. Zdroj: Profimedia

Zkuste to tedy jinak a mnohem jednodušeji

Ušetříte se tahání těžkých lahví a krabic s pracím práškem, gelem či aviváží. A hlavně si snadno vystačíte s ingrediencemi, které máte zcela jistě doma.

Perte netoxicky

Jde o naprosto jednoduchou metodu, kdy je hlavní surovinou mýdlo a domácí aviváž, kterou si vyrobíte během chvilky.

Mýdlo je ceněné odjakživa

Mýdlo bylo populární už za doby starověkých Sumerů. Nejstarší zmínky o něm pocházejí doby 2800 let před naším letopočtem. Nejvíce se však používalo v lékařství a k hojení ran. Pomocníkem na praní se v Evropě stalo až během 19. století.

Mýdlo šetří přírodu

Vyrábí se z přírodního tuku, hydroxidu sodného a vody, kdy dochází k chemické reakci kyseliny a zásady, takže vznikne sůl mastných kyselin. Proces se odborně nazývá zmýdelnění neboli saponifikace. Přírodní mýdla jsou šetrná k přírodě, protože se v odpadních vodách působením bakterií a za přítomnosti kyslíku poměrně rychle rozkládají na vodu, oxid uhličitý a soli. Mají tedy úplnou biologickou rozložitelnost.

Osvědčená prastará metoda je dnes „in“

Špinavé prádlo nejprve zvlhčete vodou z rozprašovače a potřete ho mýdlem na prádlo, nejlepší je klasické marseillské. Pečlivě jej po otočení vetřete i do druhé strany tkaniny. Poté vložte do pračky a přidejte do bubnu i 1 lžičku soli. Nakonec dejte prát prádlo dle druhu tkaniny a barevnosti na náležitý program. Mýdlo můžete i nakrouhat na hrubém struhadle, postačí tak 1 až 2 polévkové lžíce a nasypat ho do ponožky, kterou zauzlujete a přihodíte ji k prádlu do pračky.

Vyrobte si svou vlastní přírodní aviváž. Zdroj: shutterstock.com

Přírodní aviváž

Místo koupené aviváže si vyrobte svou vlastní směs z 1 l destilované vody, 100 g kyseliny citronové a 20 kapek vašeho oblíbeného esenciálního oleje.

