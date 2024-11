Zatuchlý zápach v pračce? Tady je způsob, jak s ním rychle zatočíte.

Všichni milujeme voňavé prádlo. Proto představa zatuchle páchnoucí pračky je něco, co nikdo nechceme. Ale stát se to může a důvodů pro tuto nepříjemnost může být spousta. „Nejčastějším nešvarem praček je vodní kámen,“ říká opravář a dodává, že zápach ze spotřebiče je často zapříčiněný bakteriemi a plísněmi, které se často nachází v šuplíku na prací prášek a aviváž.

Proto pokud je pračka cítit, začněte nejdříve s vymytím zásobníku… Jestliže zápach neustává, zkuste do hry povolat přípravky, které spotřebič vydezinfikují a vyčistí. Spousta takových najdete v obchodě, ale některé si můžete vyrobit i sami doma. Jak?

Autor videa, Ales Jancar, vám poradí, jak odstranit zápach z pračky. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Sázka na kyselinu citronovou

Kyselina citronová se často používá při zavařování. Vy ji ale využijte coby čistidlo zanesené pračky. Nejen, že uvolní nečistoty, ale zároveň zneutralizuje nelibý zápach.

Jak na to: Zhruba 200 g prášku nasypte do bubnu prázdné pračky a zaplněte prací cyklus při teplotě 50 - 60 °C. Jakmile se v pračce zahřeje voda, zhruba na 30 minut ji vypněte. Poté prací cyklus dokončete, včetně důkladného propláchnutí vodou! Tenhle očistný proces byste měli provádět preventivně 1 – 2krát do roka.

Prověřte filtr

Zdrojem zápachu v pračce mohou být i zapomenuté svršky, které plesnivějí na dně filtru. Proto není od věci i tohle místo pořádně prozkoumat. Jak na to: Na čelní straně pračky (nejčastěji u země vpravo) najdete malá dvířka a v nich je filtr. Jak na to: Odšroubujte uzávěr. Počítejte s tím, že z něj vyteče zbytek vody a nečistot (nejčastěji psí chlupy, gumičky, papírové kapesníky, provázky, ponožky). Odstraňte věci, které do filtru nepatří a pořádně jej propláchněte teplou vodou. A je to!

close info Profimedia zoom_in Praní při vyšších teplotách je prevencí proti zápachu a plísním.

Perte a větrejte na maximum

Říká se, že největší prevencí proti zápachu v pračce je teplota vody. Čím je vyšší, tím méně dochází k usazování a bujení plísní. Proto se snažte černé prádlo prát na 40 °C, barevné na 50 °C a bílé a ložní prádlo na 60 °C. Důležité je také po praní porádně pračku vyvětrat, aby se v ní zbytečně netvořily plísně. Proto dvířka i zásobník na prací prášek nechte po praní otevřené!

Zdroje: www.apspotrebice.cz, www.vygruntujeme.cz