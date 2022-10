Naše babičky věděly, jak zabránit zápachu ze smažení. Proto to u nich vonělo

Domácím řízkům jistě nikdo neodolá. Problém však může nastat, když se vám odér smaženého oleje ponese celým domem. Nezoufejte! Máme pro vás několik triků, jak se zápachu zbavíte, či mu dokonce předejdete.

I když víme, že je smažení nezdravé, jednou za čas si ho každý rád dopřeje, ať už se jedná o topinky, hranolky či krokety. Pokud vás neodrazuje, že je smažení na oleji nezdravé, pak dalším faktorem může být vzniklý zápach. Naše babičky ale měly jisté fígly, kterými zápach utlumovaly. Je to jednoduché a opravdu to funguje!

Petrželka

Naše babičky dávaly dříve do oleje při smažení pár snítek petrželky. Ta dokáže pohltit zápach oleje do sebe a ještě zabrání jeho prskání všude okolo. Musíte však na ni dávat pozor, aby nezhnědla. V tom okamžiku byste ji museli ihned vyndat, aby jídlu nedala spálená bylinka nahořklou chuť. Je dobré ji vyměnit za čerstvý kousek.

Používejte zejména čerstvou petržel, která zápach snadno pohltí. Zdroj: shutterstock.com

Jablko a citron

Mimo petrželky můžete do oleje dát také jablko nebo citron. Pokud se rozhodnete pro jablko, pak ho nejdříve omyjte a zbavte se jadérek. Nakrájejte na plátky, které v oleji po nějaké době vyměňujte za čerstvé. I v tomto případě platí, že pokud začne hnědnout, je to signál pro jeho výměnu. Chemicky neošetřený citron můžete používat především při smažení ryb, kdy jim dodá i příjemnou svěží chuť. Stejně jako u jablka, tak i citron omyjte a nakrájejte na plátky. Opět kontrolujte, zda se nebarví do hněda.

Aviváž nejen do pračky

Aviváž je dalším účinným tipem pro boj proti zápachu jak ze smaženého jídla, tak i z kouře, zelí či rybí polévky. Do hrnce s vodou nalijte víčko aviváže a přiveďte k varu. Vařte, dokud se směs nevypaří. Neponechávejte však hrnec bez dozoru! Můžete do něj ještě přidat i několik kapek esenciálního oleje, který máte rádi.

Víčko aviváže vám bohatě postačí na provonění celého domu. Zdroj: Shutterstock

Koření je skvělým pomocníkem

Do horké lázně můžete dát mimo aviváže také hrst hřebíčku, bobkového listu, čerstvého rozmarýnu, skořice, tymiánu nebo citronu. Všechny tyto ingredience dokážou pohltit nepříjemné pachy a zároveň vám domov provoní. Jestliže chcete zápachy ze smažení důrazně přehlušit, pak do hrnce přidejte ještě pomerančovou kůru.

Otevřete okna dokořán

Mimo jednoduché triky, můžete mít rovněž při vaření na oleji stále otevřená okna. Místnost se vám krásně vyvětrá a zmizí i všelijaké zápachy. Pokud máte digestoř, pak se jí nebojte také použít. Okna otvírejte ještě před začátkem samotného vaření a zavřete je, až budete mít hotovo.

