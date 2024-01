Máte problém s praním? Stává se vám, že i když prádlo poctivě vyperete, stále zapáchá nepříjemnou zatuchlinou? Stačí do bubnu nasypat tento prášek a nepříjemné pachy budou zázrakem ty tam.

Povinnost praní prádla není příjemná. Obzvláště tehdy, když prádlo i po vyprání zapáchá zatuchlinou. To je způsobeno nízkou teplotou praní. Ta sice přináší spoustu výhod, například je to ekologičtější způsob a většina oblečení během posledních pár let praní na vysokou teplotu ani neumožňuje. Velice často je ale nízká teplota právě důvodem, proč prádlo zatuchne. Je to kvůli horšímu rozpouštění a vyplachování pracích prostředků. Zatuchnutí prádla také napomáhá, když ho před pověšením necháte dlouho ležet v bubnu pračky. V řádu hodin se nepříjemný pach na prádle začne projevovat.

Video o tom, jak v domácnosti můžete využít jedlou sodu, si můžete pustit na Youtube kanále Vařímjakošéf cz:

Zdroj: Youtube

Jedlá soda, kamarádka do deště

Jedlá soda je zkrátka k nezaplacení a pomůže vám v domácnosti s mnoha problémy. Jedním z nich je právě i zapáchající prádlo. Naštěstí se pachu můžete lehce zbavit, jelikož jedlá soda má velice silné antibakteriální a dezinfekční účinky. Můžete ji použít prakticky k jakémukoliv úklidu. Se zapáchajícím prádlem vám pomůže raz dva.

close info Profimedia zoom_in Jedlá soda má v domácnosti několik využití. Ať už ji využíváte v kuchyni, při úklidu nebo právě při praní.

Jedlá soda a prádlo

Nejdůležitější je pračku pravidelně čistit, aby nebyla zanesená. Proto do bubnu dejte přibližně 200 gramů jedlé sody a perte na 90 stupňů celsia. Pračku zapněte na dlouhý program. Jedlá soda tak pračku skvěle pročistí a eliminuje veškeré nepříjemné pachy. Až budete prát zatuchlé prádlo, přidejte opět jedlou sodu. Má totiž ještě jednu skvělou vlastnost, a to, že prádlo změkčí. A nezměkčí pouze prádlo, ale zároveň i vodu, což znamená, že zabrání tvorbě vodního kamene. Je to skvělá náhrada aviváže, který na praní prádla není úplně nejideálnější. Například co se týče ručníků, se aviváži vyhněte obloukem. Když prádlo musí vsakovat vodu, s tímto prostředkem by nemělo přijít do styku. Ručníky a osušku potom budou hůře vsávat vodu, a to nikdo nechce.

Zdroje: www.dobrytextil.cz, www.zdenekstanek.cz