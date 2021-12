Jak na zmačkané oblečení bez žehličky: Pomůže fén nebo horká sprcha

Není třeba vysvětlovat jak se stane, že se ocitnete bez žehličky a se zmačkaným oblečením. Způsobů, jak uvést takové šaty zpátky do úhledného stavu, je několik a určitě se najde alespoň jeden, který můžete použít. Zmačkané oblečení napravíte i bez použití žehličky.

Fígly na zmačkané oblečení

Hledáte-li fígl jak si „vyžehlit“ bez žehličky? Pak jde jen o to, najít jiný vhodný nástroj, páru, anebo mít čas alespoň do druhého dne. Žehlička je samozřejmě na žehlení nejlepší, ale není nenahraditelná.

Špatně uskladněné oblečení bude zmačkané, ale lze to napravit i bez žehličky. Zdroj: Profimedia

Sušička pomůže i se zmačkanými šaty

Máte-li doma sušičku, pak budete mít pěkný výsledek, navíc bez práce a jen za čtvrthodinku. Do sušičky dejte vaše pomačkané oblečení a kousek mokré látky. To může být čistý navlhčený textilní kapesník, ponožka nebo třeba spodní prádlo, ale také můžete k oblečení hodit kostku ledu. Jde jen o to, aby se v sušičce vytvořila troška páry, která pomůže narovnat pomačkané látky.

Sušička pomůže i se zamčkaným oblečením. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Na vlasy i na zmačkané oblečení

I žehlička na vlasy může pomoci. Práce s ní může být zdlouhavá a velmi záleží na materiálu, ze kterého je vaše pomačkané oblečení. Po použití rozhodně ale uvidíte změnu k lepšímu. Máte-li fén na vlasy, pak můžete použít i ten. Pokud se vám zdá, že je pomačkání po použití horkého vzduchu beze změn, zkuste látku napřed mírně navlhčit.

Na zmačkané oblečení zkuste napařování

Napařování a delikátní navlhčení také může pomoci s pomačkanými šaty, ale počítejte s tím, že je potřeba malinko času navíc na uschnutí. K vytvoření páry, které oblečení vystavíte, postačí hrnec s vodou, rychlovarná konvice nebo jen puštěná sprcha na co nejteplejší možný ohřev vody. Mírně navlhčenému oblečení parou se opět vrátí tvar.

Na pomačkané pomůže i pára z konvice. Zdroj: Profimedia

Máte dost času? Usušte zmačkané znova a lépe

Jestliže máte dostatek času, den nebo dva, pak stačí oblečení navlhčit a nechat uschnout například na ramínku. Navlhčit oblečení můžete pomocí dobře vyždímaného ručníku, který jste namočili do hodně horké vody. Na rozložené šaty přiložte ručník a mírným tlakem nechejte vlhkost z ručníku působit na látku.

Jestliže nespěcháte, pak oblečení prostě osprchujte, pořádně protřepejte, upravte do ideálního tvaru a nechte znova uschnout. Na některé materiály je to přímo ideální způsob. Také můžete pomačkané oblečení uložit na noc či dvě pod matraci vaší postele. Vahou vašeho těla i matrace se oblečení opět vyhladí a bude lépe vypadat.

