Vytvořte si doma atmosféru plnou barev a vůní. Poradíme vám, jak si můžete jednoduchým způsobem naaranžovat sušené kytice.

Užijte si krásu květin a rostlin celoročně! Stačí, když je nasbíráte, usušíte a pak začnete tvořit. Dekorace ze sušených rostlin se hodí do každého interiéru a jsou vhodným doplňkem téměř každého stylu.

Jaké květiny nepoužívat

Jestliže chcete dosáhnout úspěšného výsledku, nesbírejte nikdy k sušení rostliny, které jsou vlhké nebo mokré. Nejenže by se vám špatně sušily, ale mají tendenci plesnivět a ztrácet svůj přirozený odstín. V případě, že nějakou vlhkou květinu přinesete, dejte nejprve do vázy s malým množstvím vody a počkejte, dokud neuschne. Teprve potom ji můžete dát zkusit sušit. Raději také nesbírejte plně rozkvetlé květiny, protože jim při sušení zbytečně opadávají okvětní lístky. A které květiny jsou k sušení nejvhodnější?

Hortenzie

Hortenzie vypadají úžasně i sušené! Jen musíte vědět, kdy je máte přesně utrhnout. Ideálním obdobím k sušení je zhruba polovina září, kdy má hortenzie plné květenství.

Slaměnka neboli smil listenatý

Slaměnky si k sušení nasbírejte v době, kdy ještě nejsou plně rozvinuté. Nádherné květy vám po usušení budou krásnou dekorací po několik dalších let.

Růže

Skvělou volbou jsou i různé druhy růží. Sušené růže mají romantický nádech a vydrží krásné dlouhou dobu. Stačí stonek zbavit listů, zastřihnout stonky, svázat je a pověsit květy dolů na suché a tmavé místo.

Statice neboli limonka

Statice nikdy nezklame! Je totiž výborným doplňkem jakékoliv přírodní dekorace. Atraktivní květy ve tvaru kalichu mívají modrou, růžovou nebo bílou barvu. Nakvetlé květní stvoly se sklízí postupně a suší se ve stínu.

Bodláky

V suchých vazbách vypadají výborně i různé druhy bodláků. Nejenže je můžete po usušení nechat v přírodním odstínu, ale je možné je i barvit. Často se využívá stříbrný a zlatý odstín.

Levandule

Aby si levandule zachovala svou krásu a vůni po celý rok, stříhejte ji za slunného dne. Sbírejte jen květy, které nejsou plně rozvinuté, jinak by vám brzy opadaly.

…a mnoho dalších

Pro sušení se hodí i spousta dalších květin. Patří mezi ně například klematis, šalvěj, chrpa, jiřiny, měsíček, sléz a nepřeberné množství a další. Záleží vždy jen na vašem výběru.

Jak květiny sušit

Vždy sušte nasbírané rostliny v místě, kde je tma, sucho a dostatečné množství proudícího vzduchu. Každé květině vyhovuje jiná metoda, a proto je dobré vybrat tu nejvhodnější.

Sušení ve vodě

Nalijte do vázy zhruba 1,5 cm vody a vložte do ní květiny. Květiny postupně vodu vstřebají a pak začnou usychat. Doba sušení je zhruba 10 dní. Metoda je vhodná například pro růže, hortenzie, šater, jiřiny, řimbabu, měsíčnici a laskavce.

Mikrovlnná trouba

Květiny lze rychlejším způsobem sušit i v mikrovlnce. Výhodou je, že barvy zůstanou téměř ve stejné podobě. Vždy sušte na menší výkon a raději dobu prodlužujte, než abyste rostlinu spálili. Do trouby nejprve vložte nízkou a širokou misku se silikagelem ve výšce 2,5 cm, rozložte na něj rostliny a zasypejte je další vrstvou silikagelu. Tímto způsobem můžete sušit měsíček, prvosenku, kontryhel, šater, šalvěj, dobromysl, pšenici, oves, rozmarýn, ale i asparágus.

Sušení na vzduchu

Tato metoda je nejznámější a nejjednodušší. Vyberte tmavé a vzdušné místo s teplotou okolo 25 °C a rostliny s květy sušte ve svazku vždy stonky vzhůru. Doba sušení trvá cca 1 až 5 týdnů, odvíjí se to od velikosti svazku a druhu rostlin. Tímto způsobem lze sušit například slaměnky, ostronožku, šalvěj, klematis, limonku, chrpy a čechravy. A jak lze sušené květiny aranžovat?

Dekorační vázy a jiné nádoby

Nejčastěji se sušené rostliny používají do vázy, ale sluší jim to i v proutěných koších nebo starém hrnci. Je jen na vás, jakou nádobu využijete. Jednotlivé květiny vkládejte křížem, tzn. že první květinu dejte do vázy tak, aby v ní byla v úhlopříčce a druhou vložte kolmo na první. Tímto způsobem pokračujte i s dalšími květinami.

Ozdobný věnec

Stejně lze sušené květiny využít ke zhotovení věnce na dveře, ale i na stůl či komodu. Základem je vždy korpus, na který budete suché rostliny přivazovat provázkem nebo drátkem. Skvěle se hodí v tomto případě použít i plody, šišky, klasy obilí a ozdobné stužky.

