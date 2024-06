Léto a jeho horké počasí jsou výzvou pro každého, kdo takovému počasí příliš neholduje. I když jsou dnes již celkem běžné klimatizace i v domácnostech, jakmile vykročíme ven, doslova nás srazí k zemi horko. A stejně je to také s elektronikou. Jaká pravidla dodržovat při letním nabíjení mobilů?

Možná jste si již všimli, že se v extrémně horkém počasí výkon vašeho telefonu zhoršuje, reakce se zpomalují a zdá se, že “není ve své kůži”. Je to logické. I na elektronická zařízení působí vysoké teploty, navíc sám telefon se při používání ještě zahřívá.

Abychom jej zachovali co nejdéle funkční a bez problémů, musíme jeho provoz v létě přizpůsobit okolním podmínkám. Pamatujme proto na několik základních zásad.

Nabíjejte mobil správně podle youtubového videa od NejFake:

Zdroj: Youtube

Nepoužívejte telefon při nabíjení

I v parných dnech je třeba telefon nabíjet. Vezměme ale v úvahu fakt, že se při tomto procesu baterie automaticky zahřívá, stejně jako při běžném používání telefonu.

Abychom předešli kumulaci možných krizových jevů – tedy působení okolní teploty, zahřívání z důvodů nabíjení a navíc i případného používání – nepoužívejme telefon ve chvíli, kdy je připojen na nabíječku. To by ostatně mělo platit v každém případě.

Vyberte chladnější část dne

Zamysleme se, jak můžeme smartphonu ještě více usnadnit jeho fungování. Budeme-li jej nabíjet v místnosti s nižší teplotou (o nabíjení na slunci se vůbec bavit nemusíme), případně si jeho připojení do sítě nechme na hodiny, kdy se okolní teplota přirozeně sníží, tedy na večer a na noc. Jeho baterii tím uděláme opravdu dobrou službu.

Mějte telefon pod kontrolou

Nejen v letních měsících bychom měli mít nad průběhem nabíjení telefonu kontrolu. Nechat jej připojený v elektřině po celou noc je sice jednoduché, ale není to dobrá metoda, i když to tak většina z nás jistě dělá.

Hrozí-li přehřátí přístroje, je třeba mít jej po celou dobu nabíjení pod kontrolou. Jeho “obranné mechanismy” většinou nabíjení ukončí nebo přeruší samy, pokud jeho teplota překročí rizikovou hranici. Všimnete-li si toho, okamžitě jej odpojte od nabíječky.

close info fizkes / Shutterstock zoom_in Bez mobilu se neobejdeme, tak si jej šetřeme

"Svlékněte" telefon

Další možností, jak umožnit telefonu lepší odvod přebytečného tepla do okolí, je sejmutí obalu, v němž jej běžně nosíme. Na to bychom měli pamatovat při každém doplňování energie, protože tento jednoduchý krok má na jeho životnost velký vliv. Telefon bez obalu pak položte na hladký povrch, ideálně na skleněný stůl. Nabíjení na kanapi nebo dokonce na polštáři také není to pravé.

Nespěchejte zbytečně

Nakonec je třeba připomenout, že i když je leckdy možné k telefonu pořídit nabíječku s vyšším výkonem, než jakou k přístroji dodal výrobce, alespoň v horkém počasí bude lepší poslechnout ty, kteří telefon navrhli a vyrobili.

Používání výkonnější nabíječky totiž sice zkrátí čas potřebný k připojení do zásuvky, na druhou stranu ale takový zrychlený proces vyprodukuje najednou více tepla. A to je stav, který si v letních parnech nechceme a hlavně ani nemůžeme dovolit.

Pravidla nejsou vždy od toho, aby se porušovala...

Telefony nejsou levné, a tak jistě nikdo nechce zkracovat jeho výdrž neopatrnou manipulací. Navíc přehřátý smartphone dokáže nadělat velké problémy, včetně výbuchu baterie a způsobení požáru či zranění přítomných osob. Není tak rozhodně zbytečné dodržovat alespoň základní bezpečnostní pravidla.

Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, www.zdnet.com, www.slashgear.com