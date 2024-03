Chytrý mobil mají dnes všichni. Mladí, staří i ti úplně nejstarší! Umíte ho ale správně nabít? Ono totiž neplatí to, co jsme se naučili před několika dekádami.

Víte, jak nabíjet mobil?

Myslíte, že umíte správně nabíjet chytrý telefon? Záleží na tom, kolik vám je let. Překvapivě, ale logicky, to mladší generace dělá lépe než mnozí čtyřicátníci. A hned si také povíme proč.

Podívejte se na příspěvek z YouTube kanálu Magog, kde vám autor velmi pěkně vysvětlí, v čem je problém. Proč bylo nabíjení telefonů jiné než dnes a jak by se to mělo dělat správně.

Mobily umí lépe nabíjet mladí, nezatížení vývojem!

Přesně tak! Nabíjení telefonů má u moderních smartphonů docela jiná pravidla, než to bývalo u starých dobrých Nokií 3310, které si jistě ještě mnozí vybaví. Pravdou ale také je, že chytré telefony se objevily nedlouho po roce 2000, a že jsme tedy dost zaspali, když stále nabíjíme mobily špatně už přes dvacet let.

Takže už to tak nedělejte. Nabíjejte, když se váš mobil dostane na 15 či 20 % baterky a ideálně ukončete nabíjení na 85 %. Některé mobily mají v nastavení omezení maximálního nabíjení, takže se nabíjení zastaví při dosažení zvoleného množství procent. U levnějších nebo starších telefonů si můžete stáhnout aplikaci, která to také umí také zařídit.

close info Profimedia zoom_in Když se vám občas podaří nabít až do 100 % neznamená to nutně konec vaší baterky. Zkuste však nabíjení omezit na maximálně 85 %.

Mobile World Congress začíná už dnes

Asi vás nepřekvapí, že baterie, a nejen do telefonů, jsou nyní pod drobnohledem a cílem mnoha výzkumných týmů a organizací. Nejen produkce energie, ale s ní úzce související ukládání se stalo obrovským byznysem, který může dramaticky ovlivnit vývoj veškerých „elektro věcí“. I solární energii by bylo vhodné někam ukládat, baterky jsou nutné do koloběžek, kol i automobilů a nejinak je to se stále náročnější elektronikou včetně chytrých telefonů.

Už dnes, čili 4.března 2024, proběhne ve španělské Barceloně čtyřdenní Mobile World Congress, kde bude jistě řeč o bateriích a legislativě, která upravuje jejich používání, respektive především likvidaci.

Na světlo světa se totiž derou noví producenti s velmi zajímavými myšlenkami a prototypy. Čínský výrobce Honor představil na trhu svůj chytrý Magic 6, který se nabije už za 40 minut a startup Betavolt Technology na začátku tohoto roku předvedl nukleární baterii o velikosti mince, která může napájet telefon po dobu 50 let.

Zajímavé! Těžko ale říci, jestli právě toto je směr, kterým se chce, může nebo bude vývoj ubírat. Nicméně s nukleární baterkou byste nemuseli řešit nabíjení ani kabely.

Zdroje: mail.com, techxplore.com