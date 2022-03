Spousta lidí nabíjí svůj mobil špatně: Jak nabíjet telefon, aby baterie vydržela

Myslíte si, že víte, jak správně nabíjet telefon, tablet nebo jinou elektroniku s Li-lon bateriemi? Zvlášť pokud jste zažili první telefony, pak máte možná zažité špatné návyky. Pravidla pro spravené nabíjení telefonů nejsou nijak složitá a možná vás i překvapí.

Nabíjení telefonů není, co bývalo

Dnes běžné lithium-iontové baterie čili Li-Ion jsou docela jiné než jejich předchůdkyně označované Ni-MH. Aniž bychom se museli rýpat v chemii a vysvětlovat, jak který článek funguje, Li-lon zkrátka vyžadují jiný způsob nabíjení. Pokud váš telefon vybijete až na nulu a nabijete na sto procent, vůbec tím baterii nepomáháte. Naopak! Jak je to tedy správně?

Pro staré mobilní telefony platila jiná pravidla nabíjení. Zdroj: Profimedia.cz

Nabíjení Li-lon baterií v krátkých cyklech

Li-lon baterie, které jsou dnes běžně ve veškeré elektronice, fungují prostě jinak. Chcete-li prodloužit životnost těchto baterií na maximum, pak zapomeňte na dlouhé nabíjecí cykly od 0 do 100 %, jako to bylo běžné u starých baterií. Li-lon vyžadují krátké cykly, a pokud možno ne do 100 %. Časté dobíjecí cykly mezi 40 až 80 % jsou pro životnost baterie nejlepší. Dokonce se dá říci, že dobíjení na 100 % je v podstatě nežádoucí. Zdá se vám to divné?

Nenabíjejte telefony přes noc

Největším nepřítelem Li-lon baterií je totiž teplo. Telefon se během nabíjení začne zahřívat a to především, pokud už je baterie zcela nabitá. V tomto okamžiku se také energie spotřebovává neustále běžícím systémem telefonu. Ten proto pokračuje v odběru energie, nabíjí se i maličko vyčerpává. Pro baterii to znamená extrémní zátěž a zároveň vznikající teplo, které ji vyloženě ničí.

Aby se zabránilo zátěži baterie a také zvýšené teplotě, doporučuje se především nedobíjet telefon přes noc. I kratší nabytí než 100 % je dostatečné a nijak neovlivňuje životnost baterie. Během dobíjení je také vhodné odstranit jakékoli dodatečné kryty či pouzdra telefonu i zavření nepotřebných aplikací telefonu.

Li-lon bateriím nabíjení na 100 % spíš nesvědčí. Zdroj: Profimedia.cz

Je možné nabíjet telefon a používat jej?

A co používání telefonu či tabletu během nabíjení? Ani to není dobrý nápad. Vypnutí elektroniky by bylo ideální, nicméně nepraktické. Pokud dobíjíte telefon, užívejte jej co možná nejméně, aby nedocházelo k větší zátěži baterie.

Jak správně nabíjet telefon?

Ideální jsou pravidelné kratší cykly nabíjení.

Vyhněte se dlouhým cyklům od 0 do 100 % a nabíjení přes noc.

Ukončete nabíjení v okamžiku, kdy baterie dostáhne 80 až 90 %.

Během nabíjení nestreamujte nebo nezatěžujte příliš baterii.

Vyhýbejte se zahřívání baterie.

