Jak nabrousit nože: Trik je v namáčení brousku, říká šéfkuchař

Bez dobře nabroušeného nože se nedá vařit. Jak si tuhle kuchyňskou pomůcku udržíte v dobré kondici? Poradí vám zkušený šéfkuchař.

Ostrý nůž je základ. Díky němu nakrájíte maso, chleba, ovoce, zeleninu nebo dort. Ale bohužel se po čase otupí a potřebuje znovu naostřit. Naše babičky na to měly různé vychytávky. Ty spočívaly ve využití věcí v domácnosti jako improvizovaného ostřidla. Lidová tvořivost našich předků byla vskutku výjimečná. K ostření nože se používala jehla, hrdlo od skleněné lahve, alobal nebo dokonce porcelánový talíř!

Není nůž, jako nůž

Odborníci se dnes na tyhle lidové způsoby broušení dívají spíše s úsměvem. Podle nich není nůž, jako nůž. Důležitou roli hraje materiál. U levnějších nožů je to levná ocel, která se časem deformuje. Dražší nože jsou z vysoce kvalitní oceli, která je tvrdá a drží tvar.

Důležitá je také tloušťka čepele, která se u dobrých nožů zužuje. V praxi to vypadá tak, že máte nůž, který má na horní straně čepele tloušťku 1,4 milimetrů, ale u špičky dosáhne sotva na 0,3 milimetru.

Na kvalitu nožů má vliv materiál a tloušťka ostří. Zdroj: Profimedia

Záleží na úhlu brusu

Ve videu si můžete poslechnout rady šéfkuchaře, jak nabrousit nůž:

Na broušení nožů se dnes klasicky používá kamenný brousek nebo ocílka. Postup broušení je v obou případech stejný, jen se liší úhel brusu. Ten může být u každé brusky jiný, a proto je dobré se nechat poučit informacemi v návodu.

Nicméně obecně platí, že čím menší úhel použijete, tím bude nůž ostřejší, ale o to rychleji se zase otupí. Důležitou informací při broušení nožů je také fakt, na co a jak často budete nástroj používat. Pokud jde o nože na koberce, nabruste je na úhel 30°. Pro lovecké a outdoorové nože je ideální brus na 25°. Kuchyňské nože se běžně brousí na úhel 20°.

Dvojité broušení

Vezměte tedy všechny své nože a pusťte se do broušení. Zkušený šéfkuchař vám poradí, jak na to. Pořiďte si dvoufázový brousek, který zaručí hrubé i dolaďující broušení. Dobrý je třeba brousek nožů s keramickými lamelami Wüsthof. Nejdříve nůž protáhněte od paty do špičky hrubým brouskem. Díky tomu zaostříte tupé hrany. Pak použijte druhý, jemnější brousek nebo ocílku, která brus doladí. Pozor, pokud brousíte nůž o ocílku, mějte ostří směrem od sebe, abyste se nezranili!

Dvoufázový brousek nožů je nejlepší. Zdroj: Profimedia

Brusný kámen namočte

Na broušení nožů můžete použíti i brusný kámen. Aby ale dobře fungoval, musíte ho předtím pořádně namočit ve vodě, a to alespoň na 10 minut. Nejlepšího výsledku docílíte, když brus provedete v úhlu 15 °. Nůž bruste podélně – od nejsilnější části ostří až po špičku. Nejste si jistí správným úhlem? Můžete si koupit vodítko na broušení nožů, které vám správný úhel nastaví.

Brusný kámen dobře funguje, když je před broušením namočený ve vodě. Zdroj: Profimedia

Je nůž už ostrý, nebo ne?

Ostrost nože poznáte jednoduše podle toho, když říznete do papíru nebo do novin. Pokud se řez povede, je váš nástroj v dobré kondici. V případě, že se nic nestalo, raději broušení zopakujte.

