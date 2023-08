Tupé nože spolehlivě nabrousí vaječné skořápky: Musíte ale znát trik s mrazákem

Nejenže tupým nožem nic neukrojíte, ale také se můžete vážně poranit. Pokud tedy máte doma nějaké tupé nože, rozhodně je nepoužívejte a co nejdříve je nabruste. A že nemáte brusku? Nevadí, lze to udělat i jinými způsoby! Trik s vaječnými skořápky je naprosto geniální.

Tupý nůž je noční můrou každého kuchaře. Místo toho, aby nůž krásně rozřízl potravinu, může po povrchu sklouznout a přivodit kuchaři nemilé zranění. Vždy proto pracujte pouze s ostrými noži, které jsou nabroušené. Profesionální brousek není ani zapotřebí, jelikož tupý nůž můžete nabrousit i jinak! Všechny potřebné věci máte doma.

Podívejte se na video, jak lze jednoduše nabrousit nůž za pomoci zmrzlých vaječných skořápek:

Brousek ze skořápek a vody

Věděli jste, že vaječné skořápky jsou fantastické, co se týče broušení nožů? Až budete příště potřebovat při vaření vajíčka, skořápky nevyhazujte, ale nalámejte. Poté je nasypte do silikonové formy na led, zalijte vodou a dejte do mrazáku. Zmrzlé kostky vyjměte z formy a použijte jako brousek na tupé nože. Uvidíte, jak po pár tazích bude nůž opět krásně ostrý.

Nože mixéru jako nové

Vaječné skořápky vám mohou pomoct naostřit také nože v mixéru. I když se může zdát, že se tyto nože nemohou ztupit, opak je pravdou. Pokud vám rozmixování trvá příliš dlouho nebo se jídlo zcela nerozmixuje, je to signál, že jsou nože v mixéru tupé. Proč s tím nic nedělat, když je jejich broušení naprosto jednoduché? Stačí, když vhodíte vaječné skořápky do mixéru, který následně zapnete. Během chvilky tak máte nože jako nové.

Vaječné skořápky jsou fantastické na ostření tupých nožů. Zdroj: Shutterstock

Dno keramického hrnku

Kromě skořápek existují také další triky, jak tupé nože snadno nabrousíte i bez brousku. Nápomocný vám může být i klasický keramický hrnek, respektive jeho spodek. Když otočíte hrnek vzhůru nohama, uvidíte neglazované rohy, které jsou na broušení naprosto ideální. Jemně přetahujte obě strany nože cca pod úhlem 20 ° po dnu hrnku, dokud nebude ostrý.

Broušení o schod

K broušení nože můžete využít také kamenný nebo betonový schod. Stačí, když budete ostřím nože přejíždět po povrchu schodu. Ten ho během chvilky krásně nabrousí do hladka. Dejte si ale pozor, nožem schod neřežte, ale držte ho na plocho.

Při broušení dbejte vždy na správný úhel nože. Zdroj: kitzcorner / Shutterstock.com

Kožený pásek na závěr

Pokud se vám bude zdát, že má obroušený nůž malé zoubky, můžete ho dohladit o kožený pásek. K tomuto účelu však použijte pouze pásek z pravé kůže, nikoliv koženkovou alternativu. Chyťte pásek pevně do ruky, přitlačte k němu ostří nože a po směru koženého vlákna táhněte dolů co největší plochou břitvy. Po pár tazích si můžete všimnout, že nůž je krásně hladký.

Zdroje: hobby.instory.cz, aazdravi.cz, adbz.cz