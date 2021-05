Jak efektivně nabrousit nůž: metoda japonských výrobců katan

Perfektní ostří, které jedním tahem dokáže bez problému rozříznout velké kusy masa. Přesně takové jsou tolik populární japonské nože, které se svou ostrostí bez nadsázky přiblíží i známým katanám. Jejich pořizovací cena je však v mnoha případech velmi vysoká. Tím správným způsobem se ale lze jejich efektivnosti přiblížit i s klasickými noži, které má každý ve své kuchyni.

Japonsko není jen zemí rozkvetlých sakur, sushi a oku lahodících domů, ale také ostrých nožů a katan, které nemají jinde ve světě obdoby. A právě nože, které bez problémů dokáží rozkrojit téměř cokoliv bez větší námahy, jsou velkým lákadlem pro všechny kuchaře i hospodyňky. Kamenem úrazu je ovšem jejich pořizovací cena. Ta se běžně pohybuje v řádech tisíců, či dokonce desetitisíců korun.

Japonské broušení se neobejde bez kamene

A právě kvůli vysoké ceně si mnoho lidí tyto kvalitní nože nedopřeje. Jejich preciznosti a ostrosti je však možné se přiblížit i s klasickými noži, jež se v obchodech prodávají v cenové relaci několika málo stovek korun. Stěžejní je ale postup, jakým nůž nabrousíte. Když už se chcete vyhnout investici do japonských nožů, pořiďte si alespoň brusný kámen, jehož cena začíná zhruba na šesti stech korunách.

Kameny však budou potřeba dva s rozdílnou velikostí zrn. První broušení je třeba provést na kameni se zrnitostí 1000, přičemž konečná úprava probíhá na kameni se stupněm zrnitostí 6000.

Japonské nože vynikají svou ostrostí. Zdroj: freepik.com

Za perfektním ostřím stojí voda

Právě brusný kámen je třeba před zahájením ostření namočit. Než se do procesu pustíte, ponořte kámen alespoň na třicet minut do vody. V žádném případě jej ale neponořujte do vody teplé. V té totiž dochází ke změně parametrů kamene a brousící materiál se rychleji obrousí.

Jde o to, aby kámen zůstal mokrý po celou dobu ostření, a tak je třeba jej v průběhu procesu ještě dodatečně polévat vodou. Nejdůležitější informací, kterou je nutné si zapamatovat, je směr broušení. Nůž se totiž vždy brousí jen na jednu stranu. V žádném případě tak nebruste nůž třením čepele na jednu stranu a zase na druhou. Zkrátka – nůž se přiloží na mokrý kámen a třením pod úhlem 12-15 stupňů dojde ke zvýšení jeho ostrosti.

Svou sílou připomínají katanu. Zdroj: unsplash.com

Finální výsledek sice nepřinese takové výsledky jako právě přinášejí pravé japonské nože, v mnohém se jim ovšem přiblíží. Obdobným způsobem jsou broušeny i známé japonské katany, nejostřejší meče světa, což jen svědčí o tom, nakolik je tato metoda efektivní. Jde tak o cenově dostupný proces, díky kterému se z vašeho obyčejného kuchyňského nože stane vzdálený bratranec nejdražšího ostří světa.

