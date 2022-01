Jak nabrousit struhadlo pomocí hřebíku a alobalu. Trik, na který byste nepřišli.

Struhadlo je v kuchyni nezbytným pomocníkem. Samozřejmě lze jej částečně nahradit jinými pomůckami, ale obyčejné ostré struhadlo je prostě vždycky dobré mít po ruce. Víte, že struhadlo lze nabrousit i doma? Jde to pomalu, ale funguje to.

Struhadlo musí být ostré. Nabruste ho!

Pamatujete, jak bylo vaše struhadlo ostré na začátku, když bylo nové? Tak jako nože, i struhadlo musí být ostré, jinak je prostě k ničemu. Pokud jej ukládáte zvlášť, bude držet tvar déle, ale jestliže je často v kontaktu s kovovými předměty v šuplíku nebo skříňce, otupí se ještě rychleji než jen strouháním. Naostření tupého struhadla není věcí okamžiku, ale nejde ani o žádnou těžkou práci. Na to, jak struhadlo nabrousit, existuje spousta triků. Vyzkoušejte, který z nich bude mít nejlepší výsledky.

Nabroušené struhadlo bude dále sloužit. Zdroj: Andrii Oleksiienko / Shutterstock.com

Nabroušení hřebíkem, nožem či kulatým pilníčkem

Nabroušení hřebíkem spočívá v pouhém znovuotevření otvorů, které se používáním přivřely, a díky tomu nemají ten správný tvar. Potraviny po takovém struhadle kloužou bez toho, aby se ostřím drobné kousky a hoblinky oddělily. Pokud je právě zploštění ostrých hran problém, můžete jejich tvar upravit protahováním hřebíku směrem zevnitř.

Hřebík někdy není možné protáhnou celý, ale jde prostě o to, aby se obnovil tvar s ostrou hranou. Je to práce pomalá, ale struhadlo není nekonečné. Nenechte se množstvím dírek odradit.

Stejně tak můžete navrátit tvar dírkám pomocí hrotu nože, který strčíte do otvoru z venku a jemným páčením a otáčením navrátíte plechu tvar.

Kulatý pilníček vám dovolí nejen vrátit tvar dírkám struhadla, ale také naostřit každou hranu jednu po druhé.

Zvolte správnou velikost hřebíku. Zdroj: Profimedia

Struhadlo nabrousíte spodní stranou hrnku

O něco rychlejší je práce s hrnečkem. Ostření struhadla spodní stranou hrnku funguje za předpokladu, že má struhadlo správný tvar a tupé jsou jen hrany. Položte struhadlo na stůl a hrnkem jezděte jemně nahoru a dolů přes drobné břity struhadla. Používejte spodní stranu hrnku, která je vždy bez glazury a je to tvrdý drsný porcelán nebo keramika. Patrně by mohl fungovat i klasický karborundum brousek.

Naostření struhadla pomocí obyčejného alobalu

Nejjednodušeji naostříte břity struhadla pomocí obyčejného alobalu. Alobal stačí zmáčknout do kuličky a jezdit s ním nahoru a dolů jako když strouháte třeba mrkev. Chvíli alobal strouhejte, není třeba tlačit a nesoustřeďte ostření jen na střed, ale na celou plochu struhadla.

Z alobalu udělejte kuličku a jemně ji strouhejte. Zdroj: shutterstock.com