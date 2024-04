Víte, jak a kdy prát polštáře, ale jsou pak celé splácnuté a chybí jim objem? Zkušené hospodyňky radí, jak načechrat polštáře už během praní. Snadným trikem a bez práce budete mít zase polštáře jako nové.

Jak načechrat polštáře už v pračce?

Praní polštářů sice není nijak závratně náročné, ale až se vám rozpochoduje pračka po celé koupelně, nebudete mít vy ani sousedi radost. Jak prát polštáře? V pračce! Ale musíte vědět jak.

Jedním z dobrých fíglů, které se doporučují při praní polštářů je také tento. Použití tenisových míčků vám přiblíží také příspěvek z YouTube kanálu Smart Fox.

Zdroj: Youtube

Chcete načechrané polštáře? Ať si zahrají tenis!

Tenisové míčky se přidávají proto, aby polštáře průběžně načechrávaly a platí to také pro zimní objemné oblečení, se kterým vám mohou tenisáky pomoci. Tenisáky pomáhají také redukovat pomačkání na jakýchkoli praných oděvech, ale je to trik, který se hodí spíš do starších praček.

Moderní pračky mívají načechrání a tzv. přípravu na žehlení na konci každého programu a tehdy se pomalým otáčením bubnu vyždímané oblečení opět zvetí a částečně narovná, aby bylo snazší jeho pověšení a následné žehlení.

Co se týče praní polštářů, problém především spočívá v tom, že jejich výplň nasaje hodně vody. To vede nejen k následném slehnutí, ale také tomu, že je náhle buben pračky velmi těžký v místě, kde leží polštář během praní. Snadno se tak stane, že se touto vahou pračka roztančí po místnosti. Proto je ideální prát společně alespoň dva polštáře a umístit je do bubnu proti sobě, což pomůže zmenšit problém s nestejnoměrným zatížením bubnu. Můžete také mezi tyto polštáře vložit objemnější, ale méně savý kus, jako je například prostěradlo nebo ložní prádlo.

close info Shutterstock zoom_in Polštáře je třeba prát v závislosti na použitém materiálu. Ve výrobcích z paměťové pěny mohou být velké rozdíly.

Kdy a jak často polštáře prát? Záleží na materiálu

Ano, správná údržba záleží především na obsahu, respektive výplni. Polštáře perte nebo ne, podle toho, co je uvedeno na štítku každého výrobku, protože každý typ vyžaduje trochu jiný přístup. Standardně se perou výplně a povlak na polštář zvlášť, někdy se však doporučuje výplň neprat!

A to je případ polštářů z paměťové pěny. Dokáží totiž takovým způsobem natáhnout vodu, že je nevyždímáte ani nevysušíte v letním žáru za několik dní. Rozhodně však prozkoumejte štítek výrobku. I mezi polštáři z paměťové pěny jsou velké rozdíly, protože se neustále vyvíjí výroba i další postupy zpracovaní těchto materiálů. Rozhodně však perte povlak na zip, ve kterém jste jej pořídili.

Polštáře s peřím byste měli vyprat jednou za 2 až 3 roky. Ideální je praní ve speciálním přípravku, abyste zabránili odmaštění peří, čímž by materiál ztratil své jedinečné vlastnosti. Standardně se perou polštáře na 60 °C. Zda ždímat nebo ne je otázkou, která dělí hospodyně mezi dva tábory. Odborníci se však přiklánějí rychlejšímu odstředění a následně dobrému vysušení v rovné poloze na čerstvém vzduchu.

Pokud je uvnitř polštáře duté vlákno, pak by měl být praný i dvakrát do roka. Pere se jen s jednou třetinou běžné dávky prášku a nikdy se nepoužívá aviváž. Teplota praní dutého vlákna může být i velmi vysoká, a to až 95 °C.

Co se týče speciálních polštářů s membránou z nanovlákna, rozhodně postupujte podle štítku, který obyčejně velí, že maximální teplota má být jen 40 °C, polštář nesmí do sušičky a stačí jej prát jednou ročně. Právně u nanovláknové membrány či paměťové pěny často stačí vyprat jen speciální povlak po svlečení z výplně polštáře.

V každém případě i polštáře mají nějakou trvanlivost. Odborníci doporučují výměnu dokonce už po dvou letech, což je však velmi často. Ujistěte se, že jsou vaše polštáře a lůžkoviny čisté a stále splňují vaše očekávání, co se týče opory krku během spánku i dalších kvalit.

Zdroje: housedigest.com, hobby.blesk.cz