Pinzetu máme doma všichni. Ale kde? Určitě bude v šuplíku s kosmetikou, lékárničce nebo třeba u manikúry. Jenže často není po ruce, když ji potřebujete akutně, a pak se hodí i tento trik s mincemi nebo párátky.

Máte doma pinzetu nebo potřebujete koupit novou?

Když se řekne pinzeta, většinu z nás napadnou dvě věci. Klíště a obočí. Patrně si dokážete představit, proč právě obočí i jak souvisí s klíšťaty. Pinzety jsou ale docela zajímavé nástroje s dlouhosáhlou historií a jistě i budoucností.

Hledáte tu nejlepší pinzetu? Pokud vás toto téma zajímá a opravdu řešíte nákup a nemůžete se rozhodnout, tento příspěvek z YouTube kanálu PS BEAUTY – Petra Schreibe vám může pomoci. Paní Petra vám poví o různých pinzetách, které používá k úpravě obočí.

Jako skoro všechno i pinzety měli staří Egypťané a spíš by snad stálo za zmínku, co vlastně ti staří Egypťané neměli. Tehdejší nástroje byly z bronzu a ty nejstarší nalezené jsou staré už pět tisíc let.

Další pinzetami proslulý národ jsou Japonci, kteří z používání pinzet a tvarování obočí udělali kulturní zajímavost také starou několik stovek let.

Pinzety mohou být všelijak tvarované a používají se v mnoha jiných oblastech než je kosmetika. Běžně je používají lékaři, šperkaři a brusiči drahých kamenů, ale také kosmonauti, kterým pomáhají různé sady pinzet a skřipců k přidržování objektů v nulové gravitaci.

Pinzeta ze tří mincí nebo párátek

Co ale dělat, kdež pinzetu nemáte, ale honem nějakou potřebujete? Pinzeta se vyznačuje tím, že její špičky k sobě hezky naplocho dosedají, a proto lze předmět mezi tyto špičky dobře, a hlavně pevně, uchopit.

Provizorní pinzetu můžete udělat také ze tří mincí, ideálně takových, které mají rovné, nevroubkované hrany. Mince položte na sebe, uchopte je mezi palec a ukazovák tak jako pinzetu a středovou minci vysuňte mírně dozadu směrem k dlani.

Díky vysunuté minci vznikne prostor, přes který se mohou mince nahoře a dole dotýkat a vnikne tak maličký nástroj z mincí, který může fungovat podobně jako pinzeta. Těžko s ním ale vytrháte obočí.

Jinou možností je vzít si malý kousek papíru a udělat z něj ruličku. Ruličku v půlce přehněte do obou konců zastrčte párátko a v přehybu ještě zajistěte malým kouskem lepící pásky. Jak to funguje přesně se můžete podívat například na obrázku nahoře. Takováto provizorní pinzeta poslouží k přidržení drobných korálků nebo známek, ale ani ona s vytrháním chloupků nepomůže.

Úprava obočí je možná i pomocí pevné nitě.

Jak tvarovat obočí bez pinzety?

Obočí i další chloupky v obličeji lze odstraňovat stočenou silnější nití. Je to technika, která se stále používá v některých zemích a patří k hygieně a kosmetické úpravě, kterou nabízejí místní holiči a kadeřníci.

I když je to způsob, který je třeba pořádně okoukat a nacvičit, rozhodně lze jen pomocí tenoučkého provázku nebo pevné nitě upravovat obočí, ale i chloupky na skráních či pod nosem. Je to rychlé i docela praktické, když máte techniku v malíku stejně jako Indové, Jordánci, Syřané a další národy Středního východu a severní Afriky.

