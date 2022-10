Chytré tipy, které vám při nákupech snadno ušetří i tisíce korun měsíčně

V době, kdy se dennodenně setkáváme s vyššími cenami potravin, je dobré vědět, jak nakoupit levně a značně tak ušetřit. Inspirujte se jednoduchými, avšak efektivními přístupy, které se vám třeba stanou praktickou rutinou.

Každého z nás se jistě dotýká, jak ceny nabízeného zboží míří stále výš. Zvyšují se tedy i veškeré výdaje z celkového rodinného rozpočtu. Proto není od věci přemýšlet, za co opravdu chceme a můžeme utrácet, lépe vše plánovat a chovat se úsporněji. Zkuste pár praktických přístupů a po několika měsících si srovnejte, kolik peněz jste uspořili. Možná vás to příjemně překvapí! Často se totiž jedná i o několik tisíc za měsíc.

Domácí rozpočet mějte stále pod kontrolou

Začněte evidencí domácích příjmů a výdajů. Nejlépe vždy v měsíčním horizontu. Vyčleňte si částku, kterou chcete měsíčně utratit za nepoplatkové věci či suroviny a s tou pečlivě nakládejte. Vždy také počítejte s rezervou, na níž byste neměli sahat, hodí se na nečekané či náhlé výdaje. Vždy byste měli mít přehled o tom, kolik a za co utrácíte.

Na nákup se připravte seznamem a nekupujte nic navíc. Úspora bude značná. Zdroj: Stokkete / Shutterstock.com

Prověřte domácnost

Začněte tím, že zkontrolujete domácí zásoby a zjistíte, co opravdu schází, ale vyčleňte s rozmyslem i to, bez čeho se obejdete, ačkoliv jste na to zvyklí. Možná budete překvapeni, že toho bude víc, než jste čekali.

Připravte si seznam

Ve chvíli, kdy si v hlavě sesumírujete, co vám v domácnosti schází a co je potřeba nakoupit, napište si seznam, podle kterého se budete při nákupu řídit. Vyhnete se tak nepotřebnému a zbytečnému zboží, které ve výsledku nestihnete ani využít a mohlo by se v případě potravin nakonec zkazit. Držte se pravidla, že do nákupního košíku nepatří zbytečnosti.

Využijte výhodné nabídky

Proč byste měli vždy nakupovat nabízený sortiment za plné ceny, když je dnes v převážné většině obchodů nabízena častá sleva či různé akční nabídky za podstatně lepší peníze. Někdy lze náklady snížit až na polovinu běžné částky. Nakupujte však vždy kvalitní a neprošlé potraviny.

Zkuste jiného výrobce

Přestože jste zvyklí nakupovat stejné zboží a většinou i potraviny, zkuste někdy mrknout na výrobky od konkurenčního výrobce. Jistě narazíte na stejnou kvalitu za lepší a výhodnější cenu.

Online nákupy dokáží značně ulevit vaší peněžence. Zdroj: Mladen Mitrinovic / Shutterstock.com

Nakupujte přes internet

V posledních letech je často využíváno i nakupování on-line. Prodejci zde častokrát nabízejí zboží za lepší ceny a v prvotřídní kvalitě. Jistě při tomto typu nákupu dejte i na reference vámi vytipovaného dodavatele. Výhodou je nejen finanční úspora, ale také rychlé nakupování. Čas, který byste ztratili cestou do obchodu, nákupem, stáním u pokladen a návratem domů, můžete využít smysluplněji. Nevýhodou je, že zboží před koupí nevidíte na vlastní oči.

Využijte srovnávačů cen

Protože je na internetu čím dál větší množství nabídek, a to téměř se vším, je dobré se vždy zorientovat. Ceny jsou v mnoha případech dost odlišné, a proto vám budou nápomocné tzv. porovnávače cen. Najděte si díky nim vždy tu nejvýhodnější nabídku právě pro vás, je to práce jen na pár vteřin a určitě se to vyplatí.

